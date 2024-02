Legende: Von SRF über die «NZZ am Sonntag» zur FDP: Jonas Projer Keystone/Archiv/Walter Bieri

Der ehemalige «Arena»-Moderator Jonas Projer soll FDP-Generalsekretär werden, wie die Partei am weiter mitteilte. Projer soll, im Falle einer Wahl, seine Stelle per Anfang Juli 2024 antreten. Der 42-jährige Zürcher war zuvor als Journalist und Fernsehmoderator tätig. Unter anderem war er auch für das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) als EU-Korrespondent in Brüssel und von 2021 bis 2023 als Chefredaktor «NZZ am Sonntag» tätig.

Der jetzige Generalsekretär Jon Fanzun tritt nicht wieder an. Er entschied sich, eine neue berufliche Herausforderung zu suchen, hiess es weiter. Auch wolle er der Partei die Möglichkeit geben, mit genügend Vorlauf mit einem neuen Generalsekretär in die eidgenössischen Wahlen 2027 zu gehen.