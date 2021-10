«Die FDP probt den Neuanfang – mit einem Mann, der bisher stramm am rechten Parteiflügel politisiert hat. Und der mit einem Profil als Politiker, samt Ochsentour und Anwaltskarriere, ein bisschen wirkt wie ein FDP-Präsident aus einer vergangenen Zeit. Thierry Burkart scheint sich dessen bewusst zu sein. Mit jungen und weiblichen Hoffnungsträgerinnen und -trägern verpasst er der FDP-Führung einen frischen Anstrich und stellt sie politisch breiter auf. Damit könnte es ihm durchaus gelingen, die Partei mit ihrem breiten Spektrum zu einen und auch jene hinter sich zu bringen, denen Burkarts Positionen in der Umwelt- und Europapolitik bisher eher suspekt sind. Einigkeit allein wird allerdings kaum reichen, um auch an der Wahlurne wieder Erfolg zu haben.»