Bild 8 von 13. 2002: Zu Gast in New York. Wegen der Terroranschläge vom 11. September wird das WEF erstmals in seiner Geschichte nicht in Davos, sondern in New York veranstaltet, um gemäss Veranstalter Solidarität mit den USA und den Menschen in der Stadt zu zeigen. Auch Bedenken rund um die Sicherheit dürfte für die Verlegung eine Rolle gespielt haben.

Bildquelle: AP Photo/Ed Bailey.

