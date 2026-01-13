Matthias Heim, SRF-Wirtschaftsredaktor

Das diesjährige WEF steht ganz klar im Zeichen der USA und ihrer Politik. Nebst Donald Trump werden gleich mehrere Minister aus seiner Regierung teilnehmen, darunter der Aussenminister Marco Rubio und Finanzminister Scott Bessent. Sie alle werden das WEF als Bühne nutzen, um ihre aktuelle Politik zu erklären und zu verteidigen.

Inwiefern die US-Regierung mit ihrer Politik auf Widerspruch stossen wird, ist eine der grossen, offenen Fragen. Es wird sich erst im Laufe der Woche zeigen, ob es Buhrufe gibt für die USA – wie in der Vergangenheit – oder Applaus. Angesichts der Vorzeichen dürfte es vor allem Letzteres geben. Insbesondere für die vielen europäischen Regierungschefs dürfte es eine Gratwanderung werden zwischen Anbiederung und Kritik.

Gleichzeitig unterstreichen die USA ihre Rolle als weltpolitisches Schwergewicht, auch durch die Präsenz ihrer Technologie-Giganten: So sind etwa die Chefs des Chipherstellers Nvidia und von Microsoft in Davos.

Aus Schweizer Sicht dürfte das Treffen zwischen dem Bundespräsidenten Guy Parmelin und Donald Trump im Vordergrund stehen, namentlich wegen der verhassten US-Zölle auf Schweizer Produkte.