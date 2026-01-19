- Für das Weltwirtschaftsforum (WEF) strömen Wirtschaftsführer und Regierungschefs aus aller Welt nach Davos.
- Das diesjährige WEF trägt das Motto «A Spirit of Dialogue». Das Hauptprogramm beginnt am Dienstag.
- Im Fokus steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump und seine Rede am Mittwoch. Viele Staatschefs erhoffen sich ein direktes Treffen mit ihm.
Themen in diesem Newsticker
- Iranischer Aussenminister kommt nicht zum WEF
- Dänischer Wirtschaftsminister sagt WEF-Teilnahme ab
- Spanischer Premierminister Sánchez sagt WEF-Teilnahme ab
