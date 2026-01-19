 Zum Inhalt springen

WEF 2026 Iranischer Aussenminister nimmt nicht am WEF teil

  • Für das Weltwirtschaftsforum (WEF) strömen Wirtschaftsführer und Regierungschefs aus aller Welt nach Davos.
  • Das diesjährige WEF trägt das Motto «A Spirit of Dialogue». Das Hauptprogramm beginnt am Dienstag.
  • Im Fokus steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump und seine Rede am Mittwoch. Viele Staatschefs erhoffen sich ein direktes Treffen mit ihm.

Themen in diesem Newsticker

  • Iranischer Aussenminister kommt nicht zum WEF
  • Dänischer Wirtschaftsminister sagt WEF-Teilnahme ab
  • Spanischer Premierminister Sánchez sagt WEF-Teilnahme ab
  • Newsticker zum diesjährigen Wolrd Economic Forum in Davos

SRF 4 News, 18.01.2026, 9 Uhr

