Gibt es genug Impfdosen? Das ist im Moment die grosse Frage bei der Impfung gegen das Coronavirus. Doch nicht nur dort, sondern auch, wenn es um die normale Grippeimpfung geht. Damit es in den Spitälern keine Engpässe gibt, hat der Bund dieses Jahr mehr Grippe-Impfdosen bestellt als in anderen Jahren. Nun zeigt sich, dass sich das gelohnt hat.

Nicht genügend Impfdosen

Normalerweise beginnt die Grippesaison im Januar. Deswegen und wegen der Corona-Pandemie wollten sich laut Marc Jungi, Vorstandsmitglied bei den Hausärzten Schweiz, bereits im Oktober aussergewöhnlich viele Leute impfen lassen.

Jungi sagt, dass sicherlich nicht jede Hausarztpraxis immer genügend Grippe-Impfstoff für ihre Patienten zur Verfügung gehabt habe. Erst im Dezember sei dies besser geworden, weil die zweite Lieferung der Grippe-Impfdosen ankam. Insgesamt hat die Schweiz mehr als 1,9 Millionen Dosen erhalten. Wie viele davon schon gebraucht wurden, ist nicht klar. Das Bundesamt für Gesundheit geht aber davon aus, dass der grösste Teil verimpft wurde.

Grosse Nachfrage nach Grippeimpfung

Natürlich habe es im Jahr 2020 zusätzlich Menschen gegeben, die sich das erste Mal gegen die Grippe impfen lassen wollten.

Wer zur Indikationsgruppe gehörte, also über 65-jährig war und/oder unter Vorerkrankungen litt, wurde im Oktober und November geimpft. Wer nicht zur Gruppe gehörte, wurde auf eine Liste gesetzt. So habe man gesehen, dass es deutlich mehr Interessentinnen und Interessenten für die Impfung gegeben habe als in den anderen Jahren, sagt Jungi. Die Leute auf der Warteliste wurden im Dezember geimpft.

Dimension der Grippewelle noch nicht klar

Welche Ausmasse die Grippewelle in der Schweiz annehmen könne, sei schwierig zu sagen, erklärt Marc Witschi, Leiter Sektion Impfempfehlungen beim BAG. Erfahrungen aus der Süd-Hemisphäre in diesem Sommer hätten aber gezeigt, dass die Welle eher schwächer ausfallen werde. Man gehe auch in der Schweiz davon aus, dass es so sei. Aber ganz genau könne man das nie sagen, so Witschi.

Dennoch sei es richtig und wichtig gewesen, dass sich Viele gegen die Grippe impfen lassen. Schliesslich sei jedes freie Spitalbett zurzeit wichtig.