Flugzeug der Swiss muss in Belgien notlanden

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Ein Flugzeug der Swiss ist am Montagabend wegen einer ungewöhnlichen Geruchsentwicklung in der vorderen Bordküche am Flughafen Brüssel notgelandet.

Die 168 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder verliessen das Flugzeug auf normalem Weg, wie eine Sprecherin mitteilte.

Beim Vorfall sei niemand verletzt worden, sagte die Swiss-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Als Vorsichtsmassnahme habe der Flughafen die Feuerwehr aufgeboten, was in solchen Situationen Standard sei. Die Sprecherin bestätigte damit einen Bericht der belgischen Nachrichtenagentur Belga.

Der Airbus A320neo war von London in Richtung Zürich unterwegs. Das Flugzeug ist gemäss online verfügbaren Daten etwas mehr als ein Jahr alt.

Legende: Ein Flugzeug des Typs A320neo anlässlich der Taufe des ersten A320neo der Fluggesellschaft Swiss (20.2.2020). KEYSTONE / Urs Flueeler (Symbolbild)

Die Passagiere wurden laut der Sprecherin in Hotels untergebracht. Die Fluggesellschaft kümmere sich um die Umbuchungen ihrer Reisen.

Swiss bedaure die Unannehmlichkeiten aufrichtig, die den Passagieren durch diese ausserplanmässige Landung entstanden sei, teilte die Sprecherin weiter mit.