Der Bundesrat erhöht mit Blick auf die Vorweihnachtszeit das Import-Kontingent für zum Konsum bestimmte Eier.

Ab 1. Oktober und bis Ende Jahr dürfen zusätzliche 3500 Tonnen eingeführt werden – das sind 20 Prozent mehr.

Hintergrund ist die gestiegene Nachfrage während der Corona-Pandemie.

Er folge damit einem Antrag der Produzentinnen und Vermarkter, schrieb der Bundesrat zu seinem Entscheid am Freitag. Die Erhöhung des Kontingents um 20 Prozent soll die Versorgung der Konsumentinnen und Konsumenten mit Eiern sicherstellen. Konkret wird das Kontingent um 3500 auf 20'928 Tonnen erhöht.

So habe es gemäss Mitteilung die Eierbranche beantragt, mit Blick auf die umsatzstarke Zeit vor Weihnachten. Sie rechne mit einem erhöhten Bedarf, der mit den in der Schweiz produzierten Eiern nicht gedeckt werden könne. Der Eier-Verbrauch pro Kopf und Jahr stieg im Pandemie-Jahr 2020 um fünf Stück auf 189 Eier. Seither ist die in den privaten Küchen verbrauchte Menge nicht wesentlich gesunken.