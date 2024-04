Der Autoverlad an der Furka zwischen Realp (UR) und Oberwald (VS) bleibt am Ostermontag weiterhin eingestellt, wie die Matterhorn Gotthardbahn auf X mitteilt.

Grund dafür sei die Sperrung der Strasse zwischen Realp und Hospental aufgrund der anhaltenden Lawinengefahr.

Die Lage werde am Dienstag um 9 Uhr neu beurteilt.

Die Züge zwischen Andermatt und Tschamut-Selva GR am Oberalppass fahren wieder, wie die Materhorn Gotthard Bahn auf ihrer Webseite schreibt. Diese Verbindung war am Sonntag unterbrochen.

Bahnstrecke von Tessin in Norden wieder geöffnet

Die Bahnstrecke Bellinzona (TI) – Erstfeld (UR) wurde am frühen Morgen nach einem Unterbruch wieder geöffnet. In der Nacht war der Betrieb auf dieser Strecke wegen Lawinengefahr eingestellt worden. In den Kantonen Graubünden, Wallis und Uri mussten wegen Niederschlägen und Lawinengefahr mehrere Strassen gesperrt werden.

Um 7.30 Uhr gab die SBB im Bahninformationsdienst Railinfo bekannt, die Strecke von Lugano nach Zürich und Basel sei wieder offen. Betroffen waren die Linien IC2 (Lugano – Zürich), IC21 (Lugano – Basel), EC, IR26, IR46 und S10. Lawinengefahr herrschte der Mitteilung zufolge zwischen den Tessiner Dörfern Faido und Airolo.

Strasse ins Calancatal wieder offen

Auch die meisten Züge im Berner Oberländer Jungfraugebiet fuhren nach Ende der starken Föhnwinde vom Osterwochenende wieder. Ebenfalls freigegeben wurde im südwestlichen Graubünden die Strasse ins Calancatal, wie der Verkehrs­informations­dienst Viasuisse auf Anfrage bekanntgab. Wegen der starken Niederschläge hatten die Behörden diese Strasse am Sonntag aus Sicherheitsgründen gesperrt.

1 / 4 Legende: Die Strasse zwischen Realp und Hospental ist wegen Lawinengefahr gesperrt. SRF 2 / 4 Legende: Verschneite Schilder machen auf die Sperrung aufmerksam. (Bild: Hospental, Kanton Uri) SRF 3 / 4 Legende: Pistenfahrzeuge befreien die Strassen in Hospental vom Schnee. SRF 4 / 4 Legende: Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung erhöhte für Montag die Lawinen-Warnstufe in mehreren Regionen auf Warnstufe 4. (Bild: Wassen, Kanton Uri) SRF

Weiterhin gesperrt war aber am Montagnachmittag die Strasse von Stalden VS nach Saas-Grund VS am Fuss des Tourismusorts Saas-Fee. Am Montagabend werde sie eröffnet, teilte Saas-Fee Tourismus im Internet mit.

Und noch keine Züge fuhren laut der SBB-Bahnverkehrsinformation Railinfo auf der Berninalinie der Rhätischen Bahn zwischen Pontresina und Poschiavo. Nach wie vor galt am Montagnachmittag laut dem Naturgefahrenportal des Bundes grosse Lawinengefahr im Oberwallis, dem nördlichen Tessin und südlichen Teilen Graubündens.

Strasse über Simplon-Pass gesperrt

Die Strasse über den Simplon-Pass vom Wallis nach Italien blieb wegen Lawinengefahr auch am Sonntag zu. Auch die Hauptstrasse zwischen Visp und der Ferienregion Saastal blieb wegen Erdrutschgefahr zu. Dies bis mindestens Montagmorgen, wie Saastal Tourismus mitteilte.

Ebenfalls aus Sicherheitsgründen geschlossen wurde am Sonntagabend die Berninalinie der Rhätischen Bahn zwischen Pontresina GR und Poschiavo GR, wie die Bahngesellschaft mitteilte. Die Sperrung galt ab 20.30 Uhr.

Lawinen-Warnstufe 4

Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF erhöhte für Montag die Lawinen-Warnstufe in mehreren Regionen auf das zweithöchste Niveau, auf Warnstufe 4 für grosse Gefahr. Diese wird nur an wenigen Tagen im Jahr ausgerufen. Die Gefahr gilt für den Alpenhauptkamm von Arolla TI bis zum Ofenpass, für die Vispertäler, das Aletschgebiet, das nördliche und mittlere Tessin und das Oberengadin.

Bei dieser sehr kritischen Situation seien spontane und oft auch sehr grosse Lawinen wahrscheinlich, hiess es. An vielen Steilhängen könnten Lawinen leicht ausgelöst werden. Grund für die grosse Lawinengefahr waren die starken Niederschläge der letzten Tage.

Die Schneedecke wuchs laut Meteoschweiz seit Freitag in einigen Regionen um bis zu 120 Zentimeter.

Pegel steigen Box aufklappen Box zuklappen In den tieferen Lagen fiel der Niederschlag als Regen. Im Tessin stieg dadurch der Pegel des Langensees um 20 Zentimeter. Für den Verlauf des Montags rechnete der Wetterdienst Meteoschweiz mit mässiger Hochwassergefahr. Zwischen Freitag und Sonntag fielen in den höheren Regionen des Tessins und auf dem Simplonpass über 100 Millimeter Regen, wie Meteoschweiz am Sonntag mitteilte. Die Messstation Robiei TI auf fast 1900 Metern über Meer verzeichnete den meisten Niederschlag, ganze 115 Millimeter zwischen dem 29. März um 00.00 Uhr und Sonntag um 07.00 Uhr. In Simplon-Dorf VS waren es 103 Millimeter. Auch in Airolo TI und in Locarno TI wurde mit 82 respektive 62 Millimetern viel Regen verzeichnet.