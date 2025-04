Rund 305 Millionen Franken investiert die Schweiz jedes Jahr in die Raumfahrt. Darunter sind Beiträge an die Europäische Weltraumorganisation, an die Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (Eumetsat), an Horizon Europe sowie für ihre eigenen Aktivitäten im Raumfahrtsektor.

Diese Investitionen fliessen laut der «Weltraumpolitik 2023» in die heimische Wirtschaft zurück und sichern rund 1500 Arbeitsplätze im Hightech-Sektor.