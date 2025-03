Das neue Nasa-Weltraumteleskop «SphereX» ist mithilfe einer «Falcon 9»-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Kalifornien gestartet. Zuvor war der Start mehrfach verschoben worden.

«SphereX» steht für «Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer». Das Weltraumteleskop hat die Form eines Megafons und ungefähr die Grösse einer Gartenhütte. Zwei Jahre lang soll es den Himmel im nahen Infrarotbereich durchmustern.

Detaillierter Blick

«Wir sind die erste Mission, die den ganzen Himmel in so vielen Farben anschaut», sagt Nasa-Wissenschaftler Jamie Bock. Forschende erhoffen sich von «SphereX» neue Erkenntnisse zur Entstehung des Universums und Unterstützung bei der Suche nach Wasser und organischen Molekülen.

Legende: Vor dem Start wird der ShereX-Satellit der NASA Anfang März auf der Vandenberg Space Force Base in eine Nutzlastverkleidung eingeschlossen. NASA / BAE Systems / Benjamin Fry

Gemeinsam mit «SphereX» startete auch die Mission «Punch» (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere). Vier kleine Satelliten sollen untersuchen, wie die äussere Atmosphäre der Sonne zum Sonnenwind wird.