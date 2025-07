Im Zuge ihrer Umstrukturierung und von Sparmassnahmen gibt die SRG ihren Hauptsitz an der Giacomettistrasse in Bern auf, wie sie heute bekannt gibt. Die Gesellschaft hat den Gebäudekomplex in Autobahnnähe bereits 2012 verkauft und ist Mieterin. Ende 2026 verlässt sie den markanten Gebäudekomplex und verlegt ihren Hauptsitz an die Schwarztorstrasse.

Neben der Generaldirektion, welche die SRG in ihrer aktuellen Form ebenfalls umbaut, ziehen alle bisher an der Giacomettistrasse angesiedelten Unternehmensteile an die Schwarztorstrasse.

Dort unterhält die SRG einen Standort mit Studios der Inland- und Auslandredaktion sowie weiteren Redaktionsabteilungen. Ein weiterer Standort in Bern ist im Medienhaus gegenüber dem Bundeshaus mit Fernseh- und Radiostudios.