Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Auch zu Beginn der neuen Woche brechen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt ein.

Kurz nach Handelsstart verlor der Leitindex SMI 6.9 Prozent.

Auslöser ist das Zollpaket von US-Präsident Trump, das er vergangenen Mittwoch angekündigt hatte.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Aktienmarkt mit einem Minus von über neun Prozent die schlimmste Woche seit dem Corona-Crash im März 2020 erlebt. Alleine am Freitag summierten sich die Verluste auf über 5 Prozent. Und nach diesem schwarzen Freitag könnte es zu einem noch schwärzeren Montag kommen, heisst es am Markt.

Dabei ist es vor allem die Sorge vor einer Rezession, die durch die Zölle angeheizt wird, welche die Anleger aus den Risikopapieren treibt. Und nachdem China am Freitag Vergeltungszölle auf US-Waren in Höhe von 34 Prozent beschlossen habe, hätten sich diese Ängste nochmals intensiviert, kommentiert die deutsche Landesbank Helaba.

Legende: Börsentief hin oder her: Trump will an seinen Strafzöllen festhalten. Keystone / ARNE DEDERT

Dazu kommen die Ängste vor einer wieder steigenden Inflation. So erwartet die US-Notenbank Fed laut seinem Chef Jerome Powell neben einer Wirtschaftsflaute steigende Konsumentenpreise infolge der angekündigten Zölle.

Daher dürfte der Trend «raus aus Aktie und rein in Staatsanleihen» wohl anhalten. «Ruhe bewahren und Bonds kaufen», lautet das Motto, wie die Onlinebank Swissquote kommentiert.