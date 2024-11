Worum geht es? Die vielen Reisecars, die in Luzern an bester Lage anhalten, sind seit Längerem ein heiss diskutiertes Thema. Nun schlägt die Stadt verschiedene Lösungen vor, um diesem Problem zu begegnen. Sie will ein Reservationssystem einführen und eine Haltegebühr erheben. Das schreibt der Stadtrat in seinem Antrag ans Stadtparlament. Er beantragt einen Sonderkredit von 14.5 Millionen Franken. Laut Stadtrat ist dieses geplante Carregime einmalig in der Schweiz.

Wie hoch ist die Haltegebühr? Reisecars sollen künftig zwischen 75 und 100 Franken bezahlen müssen, wenn sie in der Stadt Luzern anhalten wollen. Der Stadtrat will ein entsprechendes Reglement im Frühjahr 2025 einführen. Mit der Gebühr können die Reisebusse einmalig auf den ausgewiesenen Car-Halteplätzen ihre Reisegruppen ein- und ausladen. Es sind dies die Halteplätze am Schwanen-, dem Löwen- und dem Kasernenplatz. Zudem dürfen sie auf weiter vom Zentrum entfernten Parkplätzen maximal 24 Stunden parkieren.

Legende: Die vielen Reisecars, die in Luzern an bester Lage anhalten, sind der Bevölkerung seit Längerem ein Dorn im Auge. Hier sieht man den Schwanenplatz. Keystone/Urs Flüeler

Wie funktioniert das Reservationssystem? Dieses System, das die Stadtregierung in einem weiteren Schritt nach der Haltegebühr einführen will, soll den Reiseverkehr besser lenken. Die Reiseanbieter müssen feste Zeitfenster zum Anhalten und Parkieren buchen. Die Anzahl dieser Zeitfenster ist beschränkt. Als weitere Massnahme plant die Stadt zudem die Erneuerung des Parkleitsystems für Reisebusse.

Was bedeuten die Änderungen für die Reiseanbieter? Da dieses Gebühren- und Reservationssystem einmalig sei in der Schweiz, müssten die Anbieter gut darauf vorbereitet werden, schreibt der Stadtrat in seinem Antrag. Deshalb würden die Veränderungen auch gestaffelt eingeführt. Die entsprechenden Reisebusunternehmen und Veranstalter werden über das neue Regime informiert.

Weshalb braucht es diese Änderungen? In der Stadt Luzern wird schon lange über den Reisebusverkehr diskutiert. Eine Bevölkerungsbefragung aus der Hochschule Luzern zeigte, dass sich eine grosse Mehrheit der Einheimischen, ob den Reisecars an den zentralen Halteplätzen stört. Es gab schon mehrere Vorschläge, um das Problem zu lösen. Ursprünglich sollte die «Stadtpassage» – ein 800 Meter langer Fussgängertunnel von einem Parkplatz beim Kantonsspital in die Gegend des Schwanenplatzes – das Problem lösen. Die Stadt gab das Projekt jedoch 2023 aus Kostengründen auf.