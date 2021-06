Seit dem 19. April darf zwar wieder geschwitzt, gepumpt, gerudert werden. Allerdings haben längst nicht alle das Training wieder aufgenommen. In den Gruppentrainings sei etwa erst die Hälfte der Teilnehmenden zurückgekehrt, in den Einzeltrainings etwas mehr, berichtet Claude Ammann, der Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verbands.

Diese Zurückhaltung erklärt er auch mit der Maskenpflicht. Die Maske störe und sei hinderlich, etwa beim Cardio-Training, führt Ammann aus. Der Verband hat deshalb heute einen Brief an Gesundheitsminister Alain Berset geschickt, in dem er die Aufhebung der Maskenpflicht fordert. Und zwar spätestens per Anfang August 2021. Die erfolgreiche Impf-Strategie, die sinkenden Fallzahlen sowie die Schutzkonzepte, die die Fitnessstudios erstellt haben, würden genug Schutz bieten.tudios hoffen auf Befreiung

Auch René Kalt, CEO von Aktiv Fitness, würde es begrüssen, wenn die Maske schon bald nicht mehr getragen werden muss. Anfang Juli müssten wir soweit sein, meint er. «Das wäre eine riesige Befreiung». Zwar hätten sich manche Leute daran gewöhnt, aber viele störe die Maske halt immer noch. Das höre er von der Kundschaft immer wieder und das sehe man auch an den Verkaufszahlen.

Auch die Yoga-Branche kann es kaum erwarten, bis die Maskenpflicht wegfällt. Yoga und Maske – das verträgt sich schlecht. Schliesslich ist die Atmung beim Yoga zentral. Die Maske ist eine Behinderung, mit der sich viele nicht abfinden wollen, erzählt Angela Berner vom Studio 45 in Zürich.

Auch sie würde lieber schon heute als morgen auf die Maske verzichten. Angela Berner hat – wie viele andere Studios auch – auf Online-Klassen umgestellt. Allerdings gehen die Zahlen jetzt zurück. «Die Menschen sind bildschirmmüde und mögen nach einem Tag im Homeoffice schlichtweg nicht noch länger vor dem Computer sitzen.»

Trainieren ohne Maske – ist das epidemiologisch vertretbar? Gemäss SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel kann Fitness ohne Masken ein gangbarer Weg sein, falls die Fallzahlen weiter sinken und die Fitnesscenter für eine gute Belüftung sorgen. «Nicht risikofrei, aber gangbar.»

Ob Fitten oder Yoga ohne Maske bald wieder möglich ist – wenn sich die Zahlen weiterhin positiv entwickeln, rückt das immerhin näher als auch schon.