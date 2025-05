Legende: SRF/Iwan Santoro

In der Schweiz werden jährlich schätzungsweise 2.8 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Die Organisation Tischlein deck dich rettet seit 25 Jahren noch frische und geniessbare Lebensmittel direkt von den Grossverteilern vor der Vernichtung und verteilt sie an Bedürftige. Die Organisation betreibt mittlerweile über 160 Verteilzentren in der ganzen Schweiz, 17 davon allein im Tessin, wo das Angebot besonders stark in Anspruch genommen wird. Und bald wird im Südkanton ein weiteres, ein 18. Zentrum von «Tavolino magico» bei Locarno eröffnet.