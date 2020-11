Regula Kyburz-Graber war die erste ordentliche Professorin für Gymnasialpädagogik an der UZH. Als sie 1970 ihr Biologiestudium an der ETH Zürich aufnahm, gab es noch nicht einmal das Frauenstimmrecht. Im Studium blieben die Männer unter sich. Während des Studiums arbeitete sie an der Bezirksschule Baden als Hilfslehrerin und bildete sich in Didaktik weiter. Mit 27 erhielt sie von der ETH-Leitung einen Lehrauftrag in Biologiedidaktik. Sie forschte in Kiel, erhielt Projekte in der Schweiz, schrieb viele Lehr- und Unterrichtsbücher und brachte drei Kinder zur Welt. Ihr Mann reduzierte sein Pensum auf 60 Prozent und übernahm einen Teil der Kinderbetreuung. Von 1998 - 2014 war sie Professorin für Allgemeine Didaktik mit Schwerpunkt Naturwissenschaften an der Universität Zürich und bildete zukünftige Gymnasiallehrerinnen und -lehrer aus.