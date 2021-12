Die ersten Schulsozialarbeitenden gab es in der Deutschschweiz bereits vor 20 Jahren. Gemäss einer aktuellen Studie der Berner Fachhochschule sind schätzungsweise über 1000 Schulsozialarbeitende an 900 Schulen in der Deutschschweiz tätig. In der Deutschschweiz gebe es deutlich mehr solche Angebote, als in der Westschweiz, sagt Barbara Bösiger vom Schulsozialarbeitsverband SSAV.



«Doch auch wenn das Angebot in der Deutschschweiz teilweise flächendeckend vorhanden ist, bedeutet das nicht, dass die Pensen ausreichen, um die Nachfrage zu decken», sagt Bösiger. Weil es oft keine kantonalen Vorgaben gebe, liege die Entscheidung bei den Gemeinden, wo die Mittel oft knapp seien.



Durch die Coronapandemie haben die Schulsozialarbeitenden nun noch mehr zu tun. «Gerade aktuell wirft an verschiedenen Schulen die Entwicklung grosse Wellen. Viele Kinder sind betroffen.» Klassen in Quarantäne, Familien seien gefordert, den Alltag so zu bewältigen, Lehrpersonen bemüht, den Unterricht zweigleisig (vor Ort und online) anzubieten. «Die Schule ist da ein Abbild der Gesellschaft: Die Nerven liegen mehr und mehr blank, Spannungen nehmen zu, sagt Bösiger.



Aber auch der digitale Wandel, der Leistungsdruck und psychische Belastungen mache den Kindern und Jugendlichen zu schaffen, so Barbara Bösiger vom SSAV. Hier sei es die Aufgabe der Schulsozialarbeit, systemisch-lösungsorientiert die Anliegen der Kinder und Jugendlichen aufzunehmen und in die Schulhauskultur einfliessen zu lassen.