Zwanzig Millionen Menschen in Afrika sind akut bedroht. Von den Folgen einer Dürre, die sich nunmehr das dritte Jahr hinzieht. «Glückskette» organisiert darum gemeinsam mit der SRG und weiteren Partnern am 11. April einen nationalen Sammeltag. Unsere Solidarität mit den Schwächsten ist gefordert.

In Afrika bahnt sich laut der UNO die grösste humanitäre Krise seit dem Zweiten Weltkrieg an. Die Glückskette und ihre Partnerhilfswerke haben bereits Mitte März Alarm geschlagen und zum Spenden aufgerufen.

Bedrückende Bilder aus dem Dürregebiet Somaliland.

Viel Hilfe – die nicht reicht

Die Partnerhilfswerke der Glückskette sind bereits im Einsatz. Doch das Geld fehlt, um die Tätigkeiten weiterzuführen und die betroffene Bevölkerung zu erreichen.

Im Südsudan, wo der Zugang zu den am stärksten betroffenen Gebieten sehr schwierig ist, leisten das HEKS, Medair, Caritas Schweiz, das Schweizerische Rote Kreuz und Terre des hommes - Kinderhilfe Hilfe für mehrere Tausend Menschen. Sie verteilen notfallmässig Nahrung und Wasser und leisten medizinische Hilfe.

In Somalia, wo in den letzten Tagen eine Choleraepidemie die Situation zusätzlich verschärft, sind Save the Children, ADRA und Medair aktiv. In Nigeria unterstützt Save the Children derzeit grosse Gruppen von Vertriebenen mit punktuellen Beiträgen der Glückskette.

Zusatzinhalt überspringen Spendenaufruf Die Glückskette führt gemeinsam mit der SRG am 11. April 2017 einen nationalen Sammeltag zugunsten der Opfer der Hungersnot in Afrika durch. Spenden können auf das Postkonto 10-15000-6 mit dem Vermerk «Hungersnot in Afrika» überwiesen werden. Auf www.glueckskette.ch oder mittels Swiss-Solidarity-App sind ebenfalls Spenden möglich.

Grosse Betroffenheit – grosse Solidarität

Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Betroffenheit der Schweizer Bevölkerung über diese humanitäre Katastrophe und die Solidarität mit den Opfern trotz geringer medialer Präsenz hoch ist.

Darum führt die Glückskette gemeinsam mit der SRG am 11. April 2017 einen nationalen Sammeltag zugunsten der Opfer der Hungersnot in Afrika durch.

Aktivität auf allen Kanälen

Sie werden unterstützt von vielen Partnerhilfswerken, den Privatradios pro Glückskette und weiteren privaten Medien und von zahlreichen Aktionen aus der Bevölkerung.

Über 300 Freiwillige werden am Sammeltag von sechs Uhr morgens bis Mitternacht in den vier Studios der SRG in Zürich, Chur, Lugano und Genf die Spendeversprechen per Telefon entgegennehmen.

Auf den sozialen Medien rufen die Aktionspartner Schulen, Unternehmen und Vereine auf, Sammelaktionen zugunsten Afrikas durchzuführen und stellen dazu eine Spenden-Plattform zur Verfügung.

Die Bevölkerung kann den Sammeltag über Facebook, Twitter und Instagram teilweise live miterleben und sich dank Interviews, Videos und Fotos ein genaueres Bild über die katastrophale Situation machen und sich dabei auch selber einbringen.

Für den stillen Spender liegen auf jeder Poststelle der Schweiz Einzahlungsscheine der Glückskette auf.