Bereits vor zwei Jahren geriet die Luzerner Polizei in Kritik wegen eines Bildes in der Werbekampagne zur Rekrutierung von Polizistinnen und Polizisten.

Es zeigte einen Mann, der am Boden liegt – und ein Polizist, den ihn festhält, unterstützt von einer Polizistin, die ihr Knie auf die Schulter des Mannes drückt und die Handschellen zückt.

Es erinnerte stark an die Polizeigewalt in Minneapolis – an den Tod des Afroamerikaners George Floyd. Die Luzerner Polizei entschuldigte sich und entfernte das Bild aus ihren Online-Kanälen.