Die Zahl der Arztbesuche hat in der Schweiz im ersten Halbjahr 2018 um 11 Prozent zugenommen.

Damit sollen die Hausärzte die seit Anfang Jahr geltenden Zeitlimiten für einzelne Konsultationen umgehen, berichtet der Sonntagsblick.

Krankenkassenvertreter reagieren mit Unverständnis und sprechen von einer «Selbstbedienungsmentalität» unter den Ärzten.

Legende: Viele Ärzte haben Mühe mit den neuen Zeitlimiten. Keystone

Maximal 20 beziehungsweise 30 Minuten pro Sitzung dürfen Haus- und Kinderärzte seit Anfang des Jahres in der Regel noch aufwenden. Das entschied Bundesrat Alain Berset, um im Gesundheitswesen Kosten zu sparen.

Dieser Plan geht aber offenbar nicht ganz auf. Laut einem Bericht des Sonntagsblick belegen Zahlen des Krankenkassenverbandes Santésuisse zwar, dass die Kosten pro Arztkonsultation im ersten Halbjahr 2018 tatsächlich gesunken sind. Gleichzeitig würden aber mehr Konsultationen verrechnet. Ein Nullsummenspiel.

Ärzte «nutzen den Spielraum des Systems»

Verrechnen die Ärzte also einfach mehr Konsultationen, um trotz Zeitlimiten ihre Honorare zu halten? Für die allermeisten Ärzte stellten die Zeitlimiten tatsächlich ein Problem dar, heisst es beim Verband der Haus- und Kinderärzte (MFE). Viele könnten damit nicht mehr alle erbrachten Leistungen verrechnen.

41 Prozent der Ärzte geben laut dem Artikel in einer Santésuisse-Studie denn auch an, «auf andere Tarifpositionen auszuweichen». Sie nutzten so «den Spielraum innerhalb des Systems», um die erbrachten Leistungen abrechnen zu können, wird der Verband MFE zitiert.

«Skandalöse Selbstbedienungsmentalität»

Santésuisse-Geschäftsführerin Verena Nold dagegen gibt sich gegenüber der Zeitung schockiert: «Das übertrifft unsere schlimmsten Befürchtungen». Die Hausärzte machten zwar «grundsätzlich gute Arbeit», das Ergebnis der Studie sei jedoch skandalös. «Das zeugt von einer unglaublichen Selbstbedienungsmentalität», leidtragende seien die Patienten aufgrund höherer Prämien.

Der Verband MFE dagegen fordert, die Zeitlimiten wieder abzuschaffen. Diese berücksichtigten den Aufwand für Koordinationsarbeit wie das Schreiben von Berichten oder Telefonate mit Eltern und Schulen viel zu wenig. Das Bundesamt für Gesundheit will jedoch zunächst am jetzigen System festhalten. Man sammle derzeit eigene Daten, die 2019 ausgewertet sein sollen.