Nach einer regnerischen Woche rasselten die Temperaturen in der Nacht auf Freitag in den Keller. Der Regen verwandelte sich infolgedessen in Schnee. Dies sorgt für ein Wochenende, das perfekt für Schneesportarten geeignet ist. Doch anschliessend steigen die Temperaturen wieder an. SRF-Meteorologe Roman Brogli mit dem wettertechnischen Ausblick auf die nächsten Tage.

Roman Brogli Meteorologe, SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Roman Brogli ist Meteorologe und arbeitet seit 2021 bei SRF Meteo. Zuvor hat er an der ETH Zürich als Klimawissenschaftler gearbeitet.

Wie lange bleibt der Schnee im Flachland liegen?

Der Schnee bleibt uns sicherlich am Wochenende noch erhalten. Das Hochdruckgebiet bleibt bestehen und die Nächte werden richtig frostig sein.

Am Samstag wird es an den meisten Orten einen sogenannten Eistag geben, denn die Temperaturen bleiben unter null Grad Celsius. Dies ist auch der Bise zu verdanken. Die Nacht auf Sonntag wird ebenfalls kalt sein. Doch bereits am Sonntag gehen die Temperaturen wieder in den positiven Bereich und es setzt langsam, aber sicher Tauwetter ein.

Wie viel Schnee liegt in den Bergen?

Es wird nur noch vereinzelt weiterschneien, die grossen Schneemengen sind also nun gefallen. In den Bergen liegt momentan überdurchschnittlich viel Schnee.

Legende: Am Wochenende eignen sich das Wetter und der viele Schnee für einen Schlittelausflug. Keystone/Ennio Leanza

Am Wochenende sind gute Schneetage zu erwarten, auch zum Schlitteln im Flachland. Zudem wird auch oft die Sonne scheinen.

Gegen Ende Monat kann momentan nicht mehr mit solch tiefen Temperaturen gerechnet werden.

Wie sieht die Lawinengefahr aus?

Die Höhenlage hat darauf einen Einfluss. Ab 2000 Meter ist die Lawinengefahr erheblich und im südwestlichen Wallis sogar gross. Mit dem stabilen Wetter am Wochenende nimmt die Lawinengefahr wieder ab.

Was ist die Prognose für die nächste Woche?

Die tiefen Temperaturen halten in der kommenden Woche nicht an, und ab Montag stellt die Grosswetterlage um. Die Polarluft wird verdrängt, es wird windig und mit rund zehn Grad Celsius für die Jahreszeit relativ warm. Auch die Nächte bleiben deutlich über der Nullgradgrenze. Gegen Ende Monat kann momentan nicht mehr mit solch tiefen Temperaturen gerechnet werden, obwohl diese Prognose noch unsicher ist.