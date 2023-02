Als der Wakkerpreis 2011 an Lausanne West ging, war das Erstaunen gross: Anstelle eines pittoresken Städtchens zeichnete der Heimatschutz eine Agglomeration aus.

Gegenüber SRF argumentierte Geschäftsleiter Adrian Schmid damals: «Pro Tag wird die Rütli-Wiese überbaut, im Jahr wird der Brienzer-See zugebaut, in zehn Jahren ist es der Kanton Schaffhausen. Das sind die heutigen Realitäten.» Im Ouest lausannois würden diese Probleme angegangen.

Im Regelfall geschieht Raumplanung auf Kantons- oder Gemeindeebene. Aber im Projekt Ouest lausannois haben sich acht Gemeinden verbunden. Dieses Vorgehen ist es, das den Wakkerpreis erhalten hat.

Legende: Der Schweizer Heimatschutz hat den vierzigsten Wakkerpreis im Jahr 2011 an die acht Gemeinden von Lausanne West vergeben. Bild: Die Schule «College de la carriere» in Crissier. Keystone/Gaetan Bally

Inzwischen leitet dieses Projekt Benoît Biéler. Er sagt, die Arbeit trage inzwischen Früchte: «Es ist gelungen, über Gemeindegrenzen hinweg Projekte umzusetzen.» So zum Beispiel den Umbau des Bahnhofs Renens, der auf dem Boden von vier Gemeinden steht.

Durch gemeinsame Projekte sei auch ein regionales Zugehörigkeitsgefühl, Solidarität und Vertrauen zwischen den Gemeinden entstanden, sagt Biéler.

Inzwischen planen die acht Gemeinden westlich von Lausanne ihre Raumentwicklung gemeinsam. Vor zwei Jahren hat man sich auf einen gemeinsamen Richtplan festgelegt.

Das grosse Wachstum sorgt auch für Widerstand in den Gemeinden. Zum Beispiel in Crissier, wo heute 9500 Menschen leben – fünf Mal mehr als noch 1950.

Die Devise ist laut Biéler klar: Gegen den See, wo schon viel verbaut ist, soll verdichtet werden. Wo Gemeinden ländlich auslaufen – soll es ländlich bleiben.