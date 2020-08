Bettwil bleibt vielen unvergessen – der grosse Widerstand im November 2011, als der oberste Asylchef des Bundes, Mario Gattiker, und die damalige Aargauer Regierungsrätin Susanne Hochuli der Bevölkerung im kleinen Aargauer Dorf erklären wollten, weshalb 140 Asylbewerber in ihr Dorf ziehen sollten bei nur 600 Einwohnern.

Bettwil ist ein prägnantes Beispiel für eine Gemeinde, die nichts mit Asylbewerbern zu tun haben wollte. Es gibt viele ähnliche Beispiele. Auch im aargauischen Frick war die Begeisterung nicht gross, erklärt Gemeindeammann Daniel Suter. Hier wurde in einem Werkhof in den vergangenen drei Jahren eine ähnlich grosse Unterkunft für 150 Personen betrieben.

Anfängliche Skepsis, positive Bilanz

«Wir haben keine Luftsprünge vollzogen, hatten aber Verständnis für die damalige Situation», sagt Suter. Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass die Lage des Werkhofs Frick sich für eine solche Unterkunft eignete. Und so fügte sich die Gemeinde dem Diktat aus Aarau. Da klar war, dass die Unterkunft nur für drei Jahre betrieben wird, war der Widerstand begrenzt.

Nun, nach drei Jahren, ziehen alle Beteiligten eine positive Bilanz. Auch Pia Maria Brugger, die in der Aargauer Kantonsverwaltung den Asylbereich leitet. «Mit der Unterkunft in Frick haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Betrieb ist in der Regel sehr ruhig gelaufen. Wir konnten auf gute Zusammenarbeit zählen, insbesondere mit den Freiwilligenorganisationen.»

Eine Kontaktgruppe aus Freiwilligen kümmerte sich um die Asylsuchenden, schuf Kontakte zur Dorfbevölkerung und machte Beschäftigungsprogramme. Am Schluss sind alle zufrieden. Ein Bild, das man häufig sehen kann: Erst der Widerstand. Mit dem Einzug der Asylbewerber kehrt Ruhe ein. Und wenn man nachfragt, beklagt sich plötzlich niemand mehr.

Legende: Zwischenfälle gibt es in Asylunterkünften nur wenige – manchmal fallen die Bewohner nicht einmal auf. Keystone

Dies scheint sich jedoch auch nach Jahren nicht herum zu sprechen, erklärt Brugger. «Wenn man an einem neuen Standort eine neue Unterkunft eröffnet, stehen oft wieder die gleichen Ängste und die gleichen Vorbehalte im Raum. Die Arbeit beginnt bei uns dann meistens wieder von vorne.»

Meist ist der Betrieb unproblematisch

Ängste , die nicht immer unbegründet sind. Vor allem während der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren gab es in einigen Unterkünften Probleme mit Asylbewerbern, die kriminell wurden. Doch die Situation hat sich gemäss Brugger beruhigt. Probleme gebe es allenfalls in Unterkünften mit abgewiesenen Asylbewerbern. In den meisten Häusern sei der Betrieb jedoch unproblematisch.

Das Aargauer Parlament will nun eine fixe Grossunterkunft für bis zu 300 Personen, die professionell betrieben wird. Die Suche nach dem Standort gestaltet sich auch hier schwierig. Mehrere Gemeinden haben schon abgesagt. Fast überall war Widerstand der Bevölkerung auszumachen. Die Aargauer Asylbehörde hofft, dass die Diskussionen um Standorte weniger werden, wenn diese Grossunterkunft einmal gebaut ist.

In Frick konnten jedenfalls viele Vorurteile abgebaut werden, sagt Gemeindeammann Daniel Suter. «Dadurch, dass es keine Ereignisse gegeben hat, weder im Dorf noch in der Unterkunft, kam es sogar vor, dass die Leute mich gefragt haben, ob die Asylbewerber überhaupt noch hier seien.» Und so zeigt sich in Frick wie an vielen anderen Orten auch: Oft gibt es Diskussionen vor allem dann, wenn die Asylunterkünfte noch nicht da sind.