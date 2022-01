Legende: Keystone

Am Montagabend haben sich die Zunftmeister der grossen Zünfte und Gesellschaften zum ersten traditionellen Fasnachtsempfang getroffen. Entscheidungen zur diesjährigen Ausgabe der Luzerner Fasnacht sind keine gefallen. Der Tenor an der Veranstaltung aber war deutlich: Im Gegensatz zum letzten Jahr wird die Luzerner Fasnacht diesmal stattfinden, in welcher Form auch immer.

«Wir machen Fasnacht. Was das genau heisst, sehen wir dann noch», sagt Dani Abächerli, Präsident des Luzerner Fasnachtskomitees. Er gibt zu: Grosse Anlässe wie beispielsweise die Tagwache mit dem «Fötzeliräge» auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt mit tausenden von Fasnächtlerinnen und Fasnächtler würden wohl schwierig. Aber er sei überzeugt, die Fasnächtler liessen sich dieses Jahr nicht abhalten.



Die Luzerner Fasnacht in den Sommer zu verschieben, wie das in Basel diskutiert wird, davon halten die Zunftmeister nicht viel. Sie glauben nicht, dass dies funktionieren würde.



Ob und wie am 24. Februar, am sogenannten Schmutzigen Donnerstag, die Luzerner Fasnacht startet, sollen die zuständigen Behörden voraussichtlich Ende Januar entscheiden.