Luca Ranzoni hat in Zürich und Maastricht Recht studiert, das Anwaltspatent in St. Gallen gemacht und dort als Gerichtsschreiber am Kantonsgericht St. Gallen gearbeitet. Anschliessend verfasste er an der Universität Zürich seine Doktorarbeit zum Thema «Gerechte Strafen ohne Gleichheit? Eine rechtliche und empirische Analyse der Schweizer Strafzumessungspraxis». Seit Oktober 2024 arbeitet er als Gerichtsschreiber am Bundesgericht.