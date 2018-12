Der Onshore-Windpark «Fosen Vind» steht nicht nur wegen der Missachtung der samischen Kultur in der Kritik. Bei der Lizenzvergabe reichten auch mehrere Naturschutzorganisationen Klage gegen den Windpark ein. Unter anderem die grösste norwegische Naturschutzorganisation «Naturvernforbundet».

Der Generalsekretär der Region Trondheim, Hallgeir Opdal, sagt: «Dieses Gebiet ist bezüglich der Biodiversität äusserst wertvoll. Insbesondere wegen der Vögel. Verschiedene Arten auf der roten Liste brüten dort. Es hat Sumpflandschaft, Urwald und sehr viel wertvolle und ursprüngliche, unberührte Natur.» Erneuerbare Energie würden sie begrüssen, sagt Opdal. Der Windpark auf der Halbinsel «Fosen» sei aber ein Unsinn. Es sei falsch, Windparks in völlig unberührter Natur aufzustellen. Diese Flächen seien in den letzten Jahrzehnten in Norwegen erschreckend geschrumpft.

Das Investoren-Konsortium aus der Schweiz, mit Credit Suisse und BKW, sagt dazu: «Es ist ein Fakt, dass jeder Eingriff in die Natur Auswirkungen hat. Den müssen wir als Akteure so gering wie möglich halten. Ursprünglich waren in der Gegend bedeutend mehr Anlagen und Windparks geplant. Genau aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes und aus Rücksicht auf die indigene Bevölkerung und die Rentierzucht haben die Behörden die Zahl der Parks reduziert und deren Fläche deutlich verkleinert.»