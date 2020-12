Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am heutigen Dienstag schneit es bis ins Flachland.

Auf den Strassen sorgte die weisse Pracht im Morgenverkehr für Komplikationen und über 70 Unfälle.

Im Kanton Zürich kam es zu rund 40 Kollisionen, in Bern zu 25. Auch in der Ost- und Zentralschweiz gab es Blechschäden.

Dank der vielen Hochdruckphasen war Regen oder Schnee bisher Mangelware. Der November war aber nicht nur sehr trocken, sondern auch überdurchschnittlich warm und zum Teil sehr sonnig, wie SRF Meteo berichtet. doch damit ist es nun vorbei.

Wintereinbruch in der Schweiz: Unfälle und schöne Eindrücke Bild 1 / 11 Legende: Der Wintereinbruch sorgte für Chaos auf den Strassen. Es kam zu über 70 Unfällen. ZVG Bild 2 / 11 Legende: Auf der H13 bei Neunkirch (SH) ereignete sich im Schnee eine Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen. ZVG Bild 3 / 11 Legende: Die Stadt Zürich erwachte mit einem weissen Fläumchen auf den Strassen. Irene Eichhorn Bild 4 / 11 Legende: Die Stadt Bern trug heute Morgen ein märchenhaftes Winterkleid. Keystone Bild 5 / 11 Legende: In Malters (LU) fiel bereits viel Neuschnee. Urs Gutfleisch Bild 6 / 11 Legende: Auch in den Gärten in Therwil (BL) waren die Pflanzen von Schneemassen bedeckt. Mike Butsch Bild 7 / 11 Legende: In Liestal (BL) entstanden im Schnee die ersten Kunstwerke. Sibylle Sieber Bild 8 / 11 Legende: In Brugg (AG) fiel bisher nur ein Fläumchen Neuschnee. Otto Brunnschweiler Bild 9 / 11 Legende: Auch in der Zentralschweiz, wie etwa in Baar (ZG) präsentierte sich der meteorologische Winteranfang in Weiss. Irene Eichhorn Bild 10 / 11 Legende: Winterliches Erwachen in Holligen (BE) am Dienstagmorgen. Roman Mahler Bild 11 / 11 Legende: Um die Kirche Muttenz (BL) wurde es mit dem Schnee am Morgen leiser. Peter Wehrli

Pünktlich zum Beginn des meteorologischen Winters am heutigen 1. Dezember bringt eine Kaltfront Schnee bis in die tieferen Lagen der Schweiz. Die winterlichen Verhältnisse haben zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Die Kantonspolizei Bern teilt mit, bis um 8.30 Uhr seien 25 Unfall-Meldungen eingegangen.

Im Kanton Zürich hat es laut Angaben der Polizei bis um 9 Uhr rund 40 Unfälle gegeben – unter anderem, weil die Fahrzeuglenkerinnen und -lenker ihre Fahrweise nicht den Strassenverhältnissen angepasst hätten, heisst es weiter. Einige Autos waren zudem nicht wintertauglich ausgerüstet. Mehrheitlich blieb es bei Blechschäden, schwere Unfälle blieben aus. Die Stadtpolizei Zürich warnt auf Twitter vor Schnee und Glätte auf den Strassen.

Auch in der Region Basel, in der Ost- und Zentralschweiz kam es zu mehreren Unfällen. Die Kantonspolizei Luzern meldet zwölf Unfälle. In der Zentralschweiz war die A2 zwischen Sempach und Sursee vorübergehend gesperrt. Dort habe sich ein Unfall mit zwei Lastwagen ereignet, sagte der Verkehrsdienst Viasuisse auf Anfrage.

Am Wochenende fällt noch mehr Schnee

Im Flachland fällt heute laut SRF Meteo vielerorts nur ein Flaum Schnee, lokal sind aber bis zu zehn Zentimeter möglich. Unterhalb von rund 600 Metern geht der Schnee gebietsweise in Regen über.

Am Alpennordhang fällt stellenweise über 20 Zentimeter Neuschnee. Am Mittwoch gibt es stellenweise nochmals ein paar Flocken Schnee, am ehesten im Osten, in den Alpen und im Süden.

Wer auf grössere Mengen Neuschnee hofft, um die ersten Schwünge auf den Skipisten zu geniessen, muss sich bis am Wochenende gedulden. Dann werden im Süden und teils in den Alpen grössere Niederschlagsmengen erwartet. Am Alpensüdhang sind Schneemengen von mehr als einem Meter möglich.