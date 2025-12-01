Beratungen beendet – das war die erste Woche der Wintersession:

Nationalrat: Erster Teil der Budgetberatung 2026 beendet

Nationalrat dampft Teuerungsausgleich für Bundesangestellte ein

Die Schweiz bekommt einen neuen Bildungsgang

Keine Entscheidung für mehr Ferien für Lernende

Skepsis gegenüber dem Budget 2026 im Nationalrat

Parlament lockert Waffenexporte zugunsten der Industrie

Das sind die umstrittenen Punkte beim Budget 2026

Kriegsmaterialgesetz – der aktuelle Stand: