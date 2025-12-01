- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Beratungen beendet – das war die erste Woche der Wintersession:
- Nationalrat: Erster Teil der Budgetberatung 2026 beendet
- Nationalrat dampft Teuerungsausgleich für Bundesangestellte ein
- Die Schweiz bekommt einen neuen Bildungsgang
- Keine Entscheidung für mehr Ferien für Lernende
- Skepsis gegenüber dem Budget 2026 im Nationalrat
- Parlament lockert Waffenexporte zugunsten der Industrie
- Das sind die umstrittenen Punkte beim Budget 2026
- Kriegsmaterialgesetz – der aktuelle Stand:
- Übers Budget, einige Differenzen und 6 Wochen Ferien in der Lehre
Quellen: SRF, Agenturen