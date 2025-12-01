- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
- Mit Familie und Kuhglocke – so wurde Parmelins Wahl gefeiert
- Letzter Sitzungstag dieser Woche
- Sitzungen für heute geschlossen
- Parmelin: «Vielfalt macht uns einzigartig»
- Parmelin und Cassis werden mit Standing Ovations empfangen
- Ignazio Cassis als neuer Vizepräsident des Bundesrates gewählt
- Guy Parmelin mit Rekordresultat zum Bundespräsidenten gewählt
- Wahl des Bundespräsidiums folgt
- Rückwirkungsklausel in Volksinitiativen soll bleiben
- Ernährungsinitiative im Nationalrat – worum geht es eigentlich?
