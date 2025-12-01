Mit Familie und Kuhglocke – so wurde Parmelins Wahl gefeiert

Letzter Sitzungstag dieser Woche

Sitzungen für heute geschlossen

Parmelin: «Vielfalt macht uns einzigartig»

Parmelin und Cassis werden mit Standing Ovations empfangen

Ignazio Cassis als neuer Vizepräsident des Bundesrates gewählt

Guy Parmelin mit Rekordresultat zum Bundespräsidenten gewählt

Wahl des Bundespräsidiums folgt

Rückwirkungsklausel in Volksinitiativen soll bleiben