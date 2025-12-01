Taschenmunition vom Ständerat abgelehnt

Bundesrat: Können wir uns keinen Einsatz der Munition vorstellen

Werner Salzmann (SVB/BE): Ist eine Entscheidung des Bedarfs

Gmür-Schönenberger (Mitte/LU): «Jeder Fall einer zu viel»

Daniel Jositsch (SP/ZH): Es bestehe die Gefahr von Reflextaten

Taschenmunition: «Der Moment der Neubeurteilung ist gekommen»

Nationalrat will bei regionalem Personenverkehr sparen

Alle Autoverladestationen können günstigere Kredite erhalten

