Wintersession 2025 Ständerat lehnt Heimabgabe von Taschenmunition für Soldaten ab

  • Der Ständerat hat einen Vorstoss abgelehnt, dass Angehörigen der Armee die sogenannte «Taschenmunition» wieder nach Hause mitnehmen sollen.
  • Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
  • Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
  • Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • Taschenmunition vom Ständerat abgelehnt
  • Bundesrat: Können wir uns keinen Einsatz der Munition vorstellen
  • Werner Salzmann (SVB/BE): Ist eine Entscheidung des Bedarfs
  • Gmür-Schönenberger (Mitte/LU): «Jeder Fall einer zu viel»
  • Daniel Jositsch (SP/ZH): Es bestehe die Gefahr von Reflextaten
  • Taschenmunition: «Der Moment der Neubeurteilung ist gekommen»
  • Nationalrat will bei regionalem Personenverkehr sparen
  • Alle Autoverladestationen können günstigere Kredite erhalten
  • Das steht heute auf dem Programm
  • Vielen Dank fürs Mitverfolgen – bis morgen früh!

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 02.12.2025, 19:30 Uhr

