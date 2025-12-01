- Der Bund unterstützt das internationale Genf in den kommenden vier Jahren mit 130.4 Millionen Franken.
- Im Nationalrat wird heute die Budget-Debatte fortgesetzt. Dabei geht es auch um Zuschüsse für den Nachtzug nach Schweden. Ohne die Subventionen würde die Verbindung ausgebremst.
- Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Nationalrat will für Auslandshilfe weniger Geld budgetieren
- WBK, WAK oder APK? Wer ist zuständig für die «Chlorhühner»?
- Räte fordern mehr Einsatz für Rückführung ukrainischer Kinder
- Multilaterales Zentrum Genf wird mit 130 Millionen gefördert
- Räte sprechen mehr Geld für Cybersicherheit und Fedpol
- Marathon-Debatte zum Budget könnte bis in den späten Abend laufen
- Bundesrat: US-Angriffe auf «Drogenboote» seien völkerrechtswidrig
- Temu-Lieferungen sind Thema in der Fragestunde des Nationalrats
- Bundespersonal im Fokus des Parlaments
- Start der zweiten Sessionswoche: Das steht heute auf dem Programm
Quellen: SRF, Agenturen