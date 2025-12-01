 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Stütze für internationales Genf +++ Marathon-Debatte zum Budget

Themen in diesem Liveticker

  • Nationalrat will für Auslandshilfe weniger Geld budgetieren
  • WBK, WAK oder APK? Wer ist zuständig für die «Chlorhühner»?
  • Räte fordern mehr Einsatz für Rückführung ukrainischer Kinder
  • Multilaterales Zentrum Genf wird mit 130 Millionen gefördert
  • Räte sprechen mehr Geld für Cybersicherheit und Fedpol
  • Marathon-Debatte zum Budget könnte bis in den späten Abend laufen
  • Bundesrat: US-Angriffe auf «Drogenboote» seien völkerrechtswidrig
  • Temu-Lieferungen sind Thema in der Fragestunde des Nationalrats
  • Bundespersonal im Fokus des Parlaments
  • Start der zweiten Sessionswoche: Das steht heute auf dem Programm

Quellen: SRF, Agenturen

Rendez-vous, 8.12.2025, 12:30 Uhr

