Wintersession 2025 Taschenmunition, «Problemwölfe» – darüber streiten heute die Räte

Themen in diesem Liveticker

  • Das steht heute auf dem Programm
  • Vielen Dank fürs Mitverfolgen – bis morgen früh!
  • Budget: Mehr Geld für die Bundesämter für Sicherheitsbehörden
  • Ständerat streicht Subvention für Nachtzug in Richtung Schweden
  • «Lex China»: Räte einigen sich beim Investitionsprüfgesetz
  • SRF-Fachredaktor: «Das Ziel ist nicht die Hilfe für die Ukraine»
  • Ständerat will Bundesangestellten 2026 Teuerung nicht ausgleichen
  • David Zuberbühler gibt Rücktritt als Nationalrat bekannt
  • Der Nationalrat stimmt für die Änderungen im Kriegsmaterialgesetz
  • Budget: Bürgerliche Ständeräte warnen vor zusätzlichen Ausgaben

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 02.12.2025, 19:30 Uhr

