Wintersession 2025 Wolfsvorstösse kommen durch +++ Nein zu Taschenmunition

Autor: 

  • Der Ständerat hat einen Vorstoss abgelehnt, dass Angehörigen der Armee die sogenannte «Taschenmunition» wieder nach Hause mitnehmen sollen.
  • Die Wintersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. bis zum 19. Dezember statt.
  • Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
  • Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Wintersession finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • Nationalrat will Bundesratsrücktritte strenger regeln
  • Ständerat will Gespräche über Sicherheitskooperation mit der Nato
  • Wolfabschüsse auch während Schutzzeit und im Jagdbanngebiet
  • SRF-Fachredaktor: «Sorge über Waffengewalt überwiegt»
  • Ständerat fordert dringliche Beschaffungen gegen Drohnenangriffe
  • Wiedereinführung der Taschenmunition vom Ständerat abgelehnt
  • Bundesrat: Können wir uns keinen Einsatz der Munition vorstellen
  • Werner Salzmann (SVB/BE): Ist eine Entscheidung des Bedarfs
  • Gmür-Schönenberger (Mitte/LU): «Jeder Fall einer zu viel»
  • Daniel Jositsch (SP/ZH): Es bestehe die Gefahr von Reflextaten

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 02.12.2025, 19:30 Uhr

