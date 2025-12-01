 Zum Inhalt springen

Wintersession 2025 Zweite Woche, zweite Runde beim Budget: Folgen weitere Kürzungen?

  • Bundespersonal im Fokus des Parlaments
  • Start der zweiten Sessionswoche: Das steht heute auf dem Programm
  • Beratungen beendet – das war die erste Woche der Wintersession:
  • Nationalrat: Erster Teil der Budgetberatung 2026 beendet
  • Nationalrat dampft Teuerungsausgleich für Bundesangestellte ein
  • Die Schweiz bekommt einen neuen Bildungsgang
  • Keine Entscheidung für mehr Ferien für Lernende
  • Skepsis gegenüber dem Budget 2026 im Nationalrat
  • Parlament lockert Waffenexporte zugunsten der Industrie
  • Das sind die umstrittenen Punkte beim Budget 2026

Quellen: SRF, Agenturen

Info 3, 8.12.2025, 12 Uhr

