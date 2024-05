Ligerz am Bielersee ist fünf Jahre früher ohne Bahnhof

Keine Züge mehr, die mitten durchs Dorf fahren – wieder direkter Zugang zum See: Darauf freut sich die Bevölkerung im Winzerdorf Ligerz am Bielersee. Bis es aber soweit ist, braucht es Geduld. Denn der neue Ligerztunnel, den die SBB dort bauen und der zu diesen Erleichterungen führt, kommt erst 2029.

Nun kommt der Haken: Bis im letzten Jahr wurde der Ligerzer Bevölkerung versprochen, dass «ihr» Bahnhof weitergeführt werde, bis der Tunnel in Betrieb genommen wird. Dem ist aber offenbar nicht so.

Ab Dezember 2024, also fünf Jahre früher, halten die Züge nicht mehr im kleinen Winzerdorf und es fahren Ersatzbusse bis zum nächsten Bahnhof in Twann, also Richtung Biel. Von Twann aus geht es dann entweder Richtung Biel oder Richtung La Neuveville.

Sorgen und Ängste der Bevölkerung

Die Dorfbevölkerung macht sich Sorgen, dass es mit diesen Ersatzbussen, die ausschliesslich Richtung Biel fahren, nicht reichen wird, die Anschlüsse zu erreichen: «Richtung Biel ist die Strasse dauernd verstopft, das wird nicht reichen mit den Verbindungen», sagt eine Anwohnerin. Deshalb fordert eine Mehrheit Ersatzbusse Richtung La Neuveville.

Legende: Mit dem neuen Ligerztunnel soll beispielsweise ein direkter Seezugang in Ligerz wieder möglich sein. SBB

Ein Ersatzbus auch in Richtung La Neuveville, das sei zu teuer, heisst es von Seiten des Kantons Bern. «Wir sind keine Laien, die einfach etwas ausprobieren», sagt Christian Aebi, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr vom Kanton Bern. Diese Lösung mit den Ersatzbussen bis zum Bahnhof Twann werde funktionieren, ist er überzeugt. «Wenn wir sehen, dass es nicht funktioniert, können wir blitzartig reagieren.»

Ligerz als Winzerdorf hat auch eine touristische Bedeutung: Die kleine malerische Kirche etwas oberhalb, das Weinfest oder auch die Treberwurstessen im Herbst locken jeweils Gäste ins Dorf.

Was bedeutet die Zwischenlösung des Kantons für das Tourismusgebiet? «Eine gute Kommunikation ist wichtig», sagt Oliver von Allmen, Direktor von Tourismus Biel Seeland. Ausserdem könne man die touristischen Angebote digital steuern. Soll heissen, dass die Gäste die Busse nicht zu Pendlerzeiten nutzen.

Wenn der Ligerztunnel 2029 in Betrieb genommen wird, erhält die Bevölkerung von Ligerz das, was sie schon jetzt fordert: Busse sowohl Richtung Twann als auch Richtung La Neuveville.