Valérie Dittli, Finanzdirektorin im Kanton Waadt, steht in der Kritik: Als gebürtige Zugerin behielt sie ihren Steuersitz bis vor kurzem in Oberägeri, als Wochenaufenthalterin. Somit zahlte sie bisher keine Steuern in der Waadt.

«Grundsätzlich darf man so was schon. In der Praxis kommt es darauf an, wo sich der Lebensmittelpunkt der Person befindet.» Olivier Weber kennt sich aus mit Steuern. Er ist nicht nur Steuerexperte, sondern Präsident der Schweizerischen Vereinigung Diplomierter Steuerexperten (SVDS).

Weber äussert sich auf Anfrage von SRF zum Fall Dittli, der in der Romandie teilweise auf Kritik stösst: Die 30-Jährige lebt seit 2016 in Lausanne, wo sie studiert, doktoriert und sich politisch engagiert hat. Den Hauptwohnsitz und damit auch den Steuerwohnsitz behielt sie aber laut Recherchen des Westschweizer Fernsehens RTS bis vor kurzem in Oberärgeri ZG, wo ihre Eltern lebten – und zahlte als Waadtländer Finanzdirektion dort bisher keine Steuern.

Eine Zugerin in der Waadtländer Regierung Box aufklappen Box zuklappen Als Polit-Neuling schaffte die gebürtige Zugerin Valérie Dittli die Sensation, als sie im April 2022 für die bis anhin nicht vertretene Mitte in die Waadtländer Regierung einzog. Dies kam nicht zuletzt dank der bürgerlichen Allianz zustande. Nun sorgt die Nachricht, dass die Deutschschweizerin in der Waadt keine Steuern gezahlt hat, für eine weitere Überraschung. Obwohl Dittli in Lausanne studiert und doktoriert hatte, behielt sie ihre Wurzeln in Oberägeri ZG. Dort hat sie gemäss eigenen Angaben auf dem Bauernhof der Familie geholfen, war in einer Guggenmusik und schrieb auch ihre Doktorarbeit zu Hause, «auf Anweisung meines Professors», so Dittli im RTS-Interview.

«Im Fall von Valérie Dittli kann ich nachvollziehen, dass sie sich weiterhin in Oberägeri daheim gefühlt hat, weil das gemäss ihren Aussagen das Zentrum ihrer Lebensinteressen war», erklärt Steuerexperte Weber seine Einschätzung.

Verständnis und Kritik

Was Dittli passiert sei, passiere anderen auch, so Olivier Weber: Häufig verpasse man den Moment, an dem man eigentlich sagen sollte, dass man den Hauptwohn- und damit auch den Steuerwohnsitz wechseln sollte, weil man sich beruflich woanders engagiert. Verwurzelt fühle man sich aber noch immer dort, wo man früher war. Ähnlich formulierte es Fabien Liégeois, Genfer Anwalt für Finanzrecht, in einem RTS-Interview: «Als junge Person will man häufig nahe sein bei den Eltern, man will Kollegen sehen und am Wochenende heimkommen.»

Aurélien Barakat, ein weiterer Steuerexperte, der bei RTS zu Wort kommt, ist etwas kritischer: Der Arbeitsort sei normalerweise ein überwiegendes Argument, um dort den Steuerwohnsitz zu haben.

Audio Archiv: Von Null auf Hundert in die Waadtländer Regierung 26:39 min, aus Tagesgespräch vom 23.09.2022. Bild: SRF/ Andreas Stüdli abspielen. Laufzeit 26 Minuten 39 Sekunden.

Dass die heutige Waadtländer Finanzdirektorin damals im steuergünstigeren Kanton Zug blieb, um Steuern zu optimieren, glaubt Steuerexperte Olivier Weber übrigens nicht. «Die Steuerdifferenz bei einer Studentin mit Assistentinnenstelle ist fiskalisch irrelevant.» Er gehe nicht davon aus, dass bei der damals unter 30-Jährigen die finanzielle Frage im Vordergrund stand oder dass Dittli eine aktive Steuerplanung gemacht habe. Hingegen macht er ein Fragezeichen bei einem anderen Punkt.

Hin und her zwischen Lausanne und Oberägeri

Bevor Dittli Regierungsrätin wurde, kandidierte sie schon einmal für ein politisches Amt: 2021 will sie ins Stadtparlament von Lausanne gewählt werden und verlegt dafür ihren Hauptwohnsitz dorthin – jedoch nur vorübergehend: Nachdem sie nicht gewählt wird, verlegt sie den Sitz wieder nach Oberägeri. Dazu Olivier Weber: «Wenn ich mich wählen lassen will, dann sollte ich auch verbunden sein mit dem Ort – und nicht andernorts stärker verbunden sein.» Es sei eine politische Frage, wie man damit umgehen wolle. Er persönlich finde das etwas unschön.

Legende: Valérie Dittli während einer Medienkonferenz am 22.09.2022. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Deutlich weiter gehen die Waadtländer Jungsozialen: Sie verlangen Dittlis Rücktritt. Bürgerliche Politiker wie der Waadtländer FDP-Präsident Marc-Olivier Buffat hingegen verteidigen gemäss Medienberichten die Mitte-Politikerin.

Zum Fall hat die Betroffene selbst gegenüber SRF keine Stellung genommen. Laut Medienberichten will sie den Fall nun extern überprüfen lassen, um Transparenz zu schaffen.