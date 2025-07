Erstes Wolfsrudel in der Zentralschweiz bestätigt

Wölfe in der Schweiz

Die Bilder der beiden jungen Wölfe stammen von letzter Woche. Sie bestätigen, was der Kanton bereits im Juni vermutete. Damals sistierten die Behörden eine Abschusserlaubnis für einen männlichen Einzelwolf. Dies, weil es Hinweise auf eine Rudelbildung gab. Das ändert die Rechtslage.

Fotofalle hat erstes Wolfsrudel im Kanton Schwyz bestätigt

Eine Fotofalle machte am 17. Juli 2025 Bilder der beiden Wolfswelpen im Kanton Schwyz.

Mit den Fotos ist die Anwesenheit eines Rudels bestätigt. In der Regel sind dies ein Elternpaar mit dem eigenen Nachwuchs.

«Die Wildhut hat das Gebiet in der Ausserschwyz über mehrere Monate intensiv beobachtet», sagt Rinze Zgraggen, Fachbereichsleiter Jagd und Wildtiere beim Kanton Schwyz. Nun hat sich der Verdacht bestätigt. Im Wägital im Kanton Schwyz gibt es ein Wolfspaar mit mindestens zwei Welpen. «Jetzt müssen wir herausfinden, ob noch mehr Jungtiere da sind», sagt Rinze Zgraggen zum weiteren Vorgehen.

Zusammenarbeit mit dem Kanton Glarus

Zudem will der Kanton mit weiterem Monitoring herausfinden, wie sich das Rudel verhält und in welchem Gebiet es sich genau bewegt. Dieses sogenannte Streifgebiet erstreckt sich über Schwyz hinaus bis in den Kanton Glarus.

Im Kanton Glarus sind bereits zwei Wolfsrudel präsent. Die beiden Kantone stünden im engen Austausch, um die Wolfspopulation möglichst präzise zu dokumentieren, heisst es aus Schwyz. Zum geeigneten Zeitpunkt werde man beim Bund gemeinsam ein neues Gesuch zur Wolfsregulierung stellen.