Mörder von Lucie tot in Zelle aufgefunden

In der Nacht auf Donnerstag verstarb ein Gefangener in der Strafanstalt der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg.

Es handelt sich dabei um Daniel H., den Mörder des 16-jährigen Au-Pairs Lucie Trezzini im Jahr 2009.

Das bestätigte das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau gegenüber SRF News. ArgoviaToday hatte zuerst darüber berichtet.

Die Behörden gehen aufgrund der Umstände von einem Suizid aus. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Todesfall.

Daniel H. befand sich seit einigen Jahren im Strafvollzug in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg. Anlässlich der Zellenöffnung am Morgen des 21. Dezembers 2023 haben Vollzugsangestellte den Todesfall bemerkt.

Legende: Die Tat machte viele fassungslos, weil der Mörder ein Jahr zuvor beinahe eine andere Frau zu Tode gewürgt hatte, er aber trotzdem nicht im Gefängnis war. Keystone

Im Vorfeld gab es gemäss ersten Abklärungen keine Anzeichen einer Suizidalität. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Todesfall. Der letzte Todesfall im Normalvollzug der Strafanstalt der JVA Lenzburg ereignete sich im Jahr 2016, der letzte Suizid im Jahr 2012.

Brutaler Mord

Der 40-Jährige hatte am Abend des 4. März 2009 die 16-jährige Lucie getötet. Er hatte die Jugendliche unter dem Vorwand, von ihr Fotos zu machen, in seine Wohnung gelockt und mit einem Messer getötet. Anschliessend verbrachte er noch fünf Tage mit der Leiche in seiner Wohnung.

Legende: Der Mörder war bei seiner Tat 25 Jahre alt, arbeitslos und drogenabhängig. Die Zeichnung entstand im Rahmen des Gerichtsprozesses vor dem Bezirksgericht Baden 2012. Keystone / STEFFEN SCHMIDT

Das Bezirksgericht Baden verurteilte den Mann im Jahr 2012 wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Das Aargauer Obergericht sprach bei der Berufungsverhandlung eine lebenslange Verwahrung aus.

Diese lebenslange Verwahrung wurde 2013 allerdings in einem Grundsatzurteil vom Bundesgericht aufgehoben. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Mann in Zukunft doch noch therapierbar sei, weswegen er nur zu einer ordentlichen Verwahrung, verurteilt wurde. In diesem Fall wird die Verwahrung regelmässig überprüft.

Der Mörder von Lucie war zur Tatzeit bereits vorbestraft. Er hatte im Mai 2003 eine Frau fast zu Tode gewürgt, war aber trotzdem auf freiem Fuss. Sein Gefährdungspotential wurde von den Behörden allerdings nicht richtig erkannt. Dies führte nach der Ermordung von Lucie dazu, dass der Aargau die Bewährungshilfe neu organisierte.