Am 13. Februar schwamm ein Wolf im Vierwaldstättersee. Es ist das erste Mal, dass GPS-Daten dieses Verhalten belegen.

Er habe gestaunt, als er die Daten sah, sagt Flurin Kunz. Der Biologe arbeitet bei der Stiftung Kora, die sich für den Erhalt von Grossraubtieren in der Schweiz einsetzt und den Wolf getrackt hat. «Zuerst suchte ich nach Szenarien, in welchen das Tier doch um den See gelaufen wäre.»

Doch drei GPS-Punkte beweisen das Gegenteil: zwei an den Seeufern, einer mitten im See. Mitte Februar muss ein Wolf im 5 Grad kalten Wasser durch den Vierwaldstättersee geschwommen sein.

Zwischen den beiden Punkten an den Ufern liegen 90 Minuten. «Eine Umrundung des Sees wäre für das Tier auch zeitlich nicht möglich gewesen», bilanziert Flurin Kunz.

Wie aussergewöhnlich sind schwimmende Wölfe?

Es sei das erste Mal, dass sie GPS-Daten von einem schwimmenden Wolf in der Schweiz sammeln konnten, sagt Flurin Kunz. Eine breite Datengrundlage fehle.

Legende: Ein Verwandter des Wolfs: Jeder Hund kann schwimmen, auch wenn es nicht jeder tut. DPA/UWE ANSPACH

«Aber vielleicht ist es gar nicht so aussergewöhnlich. Für Hunde wäre es theoretisch auch möglich, diese Strecke zu schwimmen.» Für deren genetische Vorfahren, den Wolf, dürfte es also kein Problem sein.

Auf der Suche nach einem Weibchen

Seit letztem Oktober ist das Tier mit der Bezeichnung M637 mit einem Sender ausgestattet. Neben dem «Schwumm» durch den See lässt sich so auch eine mehrere hundert Kilometer lange Wanderung nachvollziehen.

Legende: Auf der Suche nach einem Weibchen sind junge Wölfe allein unterwegs. Keystone/Michael Buholzer (Symbolbild)

Das drei bis vier Jahre alte Wolfsmännchen lief vom Westschweizer Jura über das Emmental bis in den Kanton Zug. Dabei über- und unterquerte das Tier Autobahnen und navigierte an Siedlungen vorbei.

Wie gefährlich ist der Wolf für den Menschen? Box aufklappen Box zuklappen Die Nina-Studie, eine grossangelegte internationale Studie zu Wolfsattacken auf Menschen, zeigt: Das Risiko, von einem Wolf angegriffen zu werden, ist extrem klein. Von 2002 bis 2020 kam es weltweit zu 489 Wolfsangriffen auf Menschen. Davon waren 380 Angriffe durch an Tollwut erkrankte Wölfe. Weltweit starben 26 Menschen, davon zwei in Nordamerika und kein einziger in Europa. Angesichts der rund 60'000 Wölfe in Nordamerika und der rund 20'000 Wölfe in Europa, die sich ihren Lebensraum mit hunderten Millionen Menschen teilen, ist das Risiko verschwindend klein.

«Jetzt im Februar und im März ist Fortpflanzungszeit. Der Wolf sucht nach einem Weibchen, um ein Rudel zu gründen», erklärt Flurin Kunz von Kora das Verhalten von M637. Wenn der Wolf schliesslich ein Weibchen gefunden habe, werde er stationär. Dann also enden die langen Wanderungen des Tiers.

