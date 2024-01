Kommende Woche am 15. Januar fängt das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos an.

Eingeladen sind 2800 Teilnehmende aus insgesamt 120 Ländern.

Wer die Teilnehmenden sind, haben die WEF-Organisatoren nun in einer Liste veröffentlicht.

Die wohl wichtigste Meldung zuerst: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski reist ans Weltwirtschaftsforum (WEF) kommende Woche in Davos. Dies kündigten die Organisatoren an.

Selenski werde persönlich am WEF teilnehmen, teilte eine WEF-Sprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag anlässlich einer virtuellen Medienkonferenz zu den Schwerpunkten der diesjährigen Jahrestagung mit. Selenski will unter anderem eine Ansprache halten und bei einem Treffen mit CEOs teilnehmen.

Chinas Premier, Israels Präsident und Macron

Das Treffen steht dieses Jahr im Schatten gleich zweier kriegerischer Konflikte: des jüngsten Krieges in Nahost zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas sowie des seit knapp zwei Jahren andauernden Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine.

Das 54. WEF startet bald Box aufklappen Box zuklappen Das Weltwirtschaftsforum findet zum 54. Mal statt. Vom 15. bis 19. Januar treffen sich im Bündner Ferienort Davos 2800 Teilnehmenden, darunter Spitzenpolitiker von über hundert Regierungen, Unternehmensführer und Vertreter gesellschaftlicher Organisationen sowie Medien. Der Leitsatz für dieses Jahr lautet «Rebuilding Trust» («Vertrauen wiederaufbauen»). Die Teilnehmenden diskutieren konkret über Kooperationen in der fragmentierten Welt, die Schaffung von Jobs, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie das Klima, die Umwelt und die Energieversorgung.

Zu den Teilnehmenden zählen laut den Organisatoren Chinas Premierminister Li Qiang, Israels Präsident Isaac Herzog, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Uno-Generalsekretär António Guterres. Ausserdem kommt der neue Präsident von Argentinien, Javier Milei nach Davos. Dies wird seit seinem Amtsantritt seine erste Auslands-Reise sein. Teilnehmen werden auch mehrere Bundesräte, angeführt von Bundespräsidentin Viola Amherd.

Hier eine Auswahl von wichtigen politischen Führungsfiguren:

Wer ans 54. Weltwirtschaftsforum reist

1 / 9 Legende: Selenski kommt: Es ist sein erster Besuch in der Schweiz seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Keystone/Ukrainian Presidential Press Office 2 / 9 Legende: Weiter nehmen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, .... Keystone/FREDERIC SIERAKOWSKI 3 / 9 Legende: ... Argentiniens Präsident Javier Milei, ... Keystone/JUAN IGNACIO RONCORONI 4 / 9 Legende: ... UNO-Generalsekretär António Guterres, ... Keystone/SARAH YENESEL 5 / 9 Legende: ... die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock, ... Keystone/CLEMENS BILAN 6 / 9 Legende: ... der iranische Aussenminister Hossein Amir-Abdollahian, ... Keystone/SALVATORE DI NOLFI 7 / 9 Legende: ... der israelische Präsident Isaac Herzog Keystone/MAYA ALLERUZZO; 8 / 9 Legende: ... sowie Chinas Premierminister Li Qiang am Forum in Davos teil. Hier zusammen mit WEF-Gründer Klaus Schwab. Keystone/ANDY WONG 9 / 9 Legende: Ebenfalls werden mehrere Bundesräte vertreten sein. Angeführt werden sie von Bundespräsidentin Viola Amherd. Keystone/PETER SCHNEIDER

Daneben reisen noch zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs an. Neben den 60 politischen Entscheidungsträgern treffen sich ausserdem mehr als 800 CEOs gemäss Angaben der Organisatoren an der diesjährigen Ausgabe. So hat unter anderem der ChatGPT-Erfinder Sam Altman einen Auftritt an einem Panel. Gesamthaft rechnet das WEF mit 2800 Teilnehmenden aus 120 Ländern.