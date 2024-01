Grosser Einsatz der Armee zum Schutz des WEF in Davos

Bis zu 5000 Armeeangehörige sollen während des World Economic Forums (WEF) in Davos die Sicherheit gewährleisten.

Der Grossteil dieser Armeeangehörigen ist nun in den Bündner Bergen eingerückt, wie das Verteidigungsdepartement mitteilt.

Das Weltwirtschaftsforum findet vom 15. bis 19. Januar in den Bündner Bergen statt.

Ein Teil der Aufgebotenen wird während des fünftägigen Treffens im Landwassertal eingesetzt, wie das Verteidigungsdepartement mitteilt. Auch in der übrigen Schweiz sind Armeeangehörige für das WEF im Einsatz – etwa für die Wahrung der Lufthoheit, Logistik und Führungsunterstützung.

Die Obergrenze von bis zu 5000 Armeeangehörigen hatte das Parlament bei der Bewilligung des Armeeeinsatzes festgelegt. Für den Armeeeinsatz an den WEF-Jahrestreffen von 2022, 2023 und 2024 bewilligte das Parlament je 2.55 Millionen Franken. Das ist weniger als in früheren Jahren, weil sich die Stiftung des WEF stärker an diesen Kosten beteiligt.

Einschränkungen im Luftverkehr

Verantwortlich für den Armeeeinsatz sind die zivilen Behörden des Kantons Graubünden. Für die Lufthoheit ist die Armee zuständig. Die Luftwaffe verstärkt den Luftpolizeidienst und führt Überwachungsflüge zugunsten des Kantons Graubünden sowie Lufttransporte völkerrechtlich geschützter Personen durch. Für die Sicherheit im Luftraum arbeitet die Luftwaffe eng mit den Partnern aus Österreich und Italien zusammen.

Legende: Bis zu 5000 Angehörige der Schweizer Armee sollen während des Weltwirtschaftforums in Davos vom 15. bis 19. Januar 2024 für Sicherheit sorgen. (Bild vom WEF 2018 in Davos). KEYSTONE/Christian Beutler

Am Freitag, 12. Januar, zwischen 10 und 17 Uhr sowie von Samstag, 13. Januar, ab 10 Uhr und durchgehend bis Samstag, 20. Januar, um 17 Uhr gelten Einschränkungen im Luftraum über Davos. An- und Abflüge auf Regionalflugplätzen und Heliports richten sich nach besonderen Regeln und Flüge sind bewilligungspflichtig.

Ein Highlight für Aviatikfans in Zürich

Zahlreiche Gäste des WEF dürften über den Flughafen Zürich nach Davos reisen. Der Flughafen erwartet laut einer Mitteilung rund 1000 zusätzliche Flugbewegungen. Das sind in etwa gleich viele wie in früheren Jahren.

Neben Businessjets und Helikopterflügen werden auch Staatsmaschinen in Zürich erwartet. Der Flughafen nennt die Typen Boeing 747-800, 747-900 und 777 sowie Airbus 330 und 340. Für Aviatikfans und Flugzeugspotter bietet er längere Öffnungszeiten auf der Zuschauerterrasse im Terminal B und Spezialrundfahrten an.