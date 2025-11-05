Alt-Bundesrat Alain Berset wird Ehrendoktor der Universität Freiburg.

Der heutige Generalsekretär des Europarates wird die Ehrendoktorwürde der mathematisch-naturwissenschaftlichen und der medizinischen Fakultät erhalten.

Die Zeremonie findet am 15. November in Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin statt.

Berset wird für seine engen Verbindungen zu den Naturwissenschaften und der Medizin als Gesundheitsminister während der Covid-19-Pandemie ausgezeichnet, wie die Universität Freiburg mitteilt.

Legende: Er wird geehrt: Alt-Bundesrat und Generalsekretär des Europarates Alain Berset wird die Ehrendoktorwürde der Universität seines Heimatkantons verliehen. EPA / THOMAS TRAASDAHL

Der Freiburger trat für eine «solide und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Politik und Forschung ein», was die Fakultät begrüsse, heisst es weiter. Die Fakultät hob dabei auch seine Rolle als Vermittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft hervor, durch die «er den Dialog gestärkt und die evidenzbasierte Entscheidungsfindung gefördert hat».

Die Bedeutung des heute 53-jährigen Bürgers von Belfaux FR als hochrangige politische Persönlichkeit verkörpere «in besonders bemerkenswerter Weise die europäische und internationale Ausrichtung der Universität».