Der 42-jährige Schwyzer Nationalrat Marcel Dettling ist der einzige Kandidat für das SVP-Parteipräsidium.

Er ist auch der absolute Wunschkandidat, wie die SVP-Findungskommission mitteilte.

Die Wahl des Parteipräsidenten erfolgt am 23. März.

Die Findungskommission der SVP sei erfreut, dass sich der Schwyzer für das Parteipräsidium zur Verfügung stelle, teilte die Partei nach Ablauf der Anmeldefrist am Freitag mit. Die einmalige Kandidatur «zeugt von seiner breiten Akzeptanz in der Partei», heisst es weiter. Die Findungskommission werde nun mit Dettling «die üblichen Gespräche» führen und Abklärungen treffen.

Legende: Der Landwirt Marcel Dettling will in die Fussstapfen von SVP-Präsident Marco Chiesa treten. KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

Der 42-jährige Dettling sitzt seit 2015 im Nationalrat. Seit 2018 ist er Mitglied der Geschäftsleitung der Partei und seit 2022 Vizepräsident der SVP. Dettling hatte unter anderem die Kampagne der SVP für die eidgenössischen Wahlen im Oktober geleitet.

Ende Dezember gab Parteipräsident Marco Chiesa bekannt, dass er sich zum Ende seiner Amtszeit im März 2024 nicht zur Wiederwahl stellt. Die Delegierten der SVP Schweiz werden den Nachfolger von Chiesa an ihrer ordentlichen Versammlung am 23. März in Langenthal formell wählen.