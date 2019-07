Traditionell wurde in den Schweizer Wäldern vor allem im Winter geholzt. «Früher waren die Böden im Winter gefroren, dadurch konnte das Holz aus dem Wald geholt werden, ohne grössere Schäden an den Böden anzurichten», sagt Markus Brunner, Direktor von WaldSchweiz, dem Verband der Schweizer Waldbesitzer. Doch mit dem Klimawandel sind die Böden zunehmend weniger oft gefroren. Dies ist mit ein Grund, weshalb man mittlerweile auch im Sommerhalbjahr Holzfäller in den Wäldern antrifft. Das wiederum habe aber auch damit zu tun, dass die grossen Sägewerke kaum mehr Lager anlegten und am liebsten das ganze Jahr über mit Holz aus dem Wald versorgt werden, so Brunner. Hinzu kommt: «Derzeit dürften 90 Prozent der Holzschläge einzig der Beseitigung von Schäden durch Borkenkäfer, Trockenheit und Sturm dienen.»