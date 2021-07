Legende: Die Lage beim Bielersee hat sich etwas entspannt Keystone

Durch die heftigen Unwetter der letzten Woche stiegen die Pegel von Schweizern Gewässern gefährlich an. Wie präsentiert sich die Lage nach den Gewittern am Wochenende? Thomas Rüttimann ist Sprecher beim Regionalen Führungsorgan RFO im Bereich Bevölkerungsschutz in Biel. Er zeigt sich im Interview erleichtert, dass der Pegel des Bielersees nicht weiter angestiegen ist.

SRF News: Wie präsentiert sich im Moment die Situation am Bielersee?



Thomas Rüttimann: Wider Erwarten ist das Wasser über das Wochenende nicht wieder angestiegen. Die Regenfälle haben offenbar nicht dazu geführt, dass der Pegel wieder gestiegen ist. Das ist die gute Nachricht. Er sinkt sogar leicht. Somit haben wir nach wie vor Luft nach oben.



Die Situation ist also besser, als man erwartet hatte?



Ja, wir sind erleichtert, dass es nicht wieder zu einem Anstieg gekommen ist und keine unsichere Situation entstand.



Auch für die neue Woche sind erneut Gewitter vorausgesagt. Was heisst das bezüglich der Hochwasserlage rund um den Bielersee?



Aktuell ist der See in der Gefahrenzone 3 von 5 Stufen. Wir sind noch weit entfernt vom Normalfall. Das Regionale Führungsorgan RFO kommt am Montag mit den Gemeinden, Feuerwehr und Zivilschutz zusammen.