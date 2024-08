Der Umbau aller FV-Dostos könnte bis Anfang 2030 dauern. Grund dafür ist laut Walter von Andrian, Chefredaktor der Schweizer Eisenbahn-Revue, dass der gesamte Umbau kompliziert ist. Es gehe nicht nur um die Drehgestelle, sondern auch um die Abstützung der doppelstöckigen Wagenkästen, in denen die Fahrgäste sitzen, auf die Drehgestelle. Man müsse also die Drehgestelle und die Wagenkästen ändern.

Zwar müsse man dafür nicht den ganzen Zug auseinanderbauen, sagt der Bahnexperte, aber man müsse die Wagenkästen von den Drehgestellen abheben. Und wie genau das geschehen soll, wisse man noch nicht.

«Der Zug war am Anfang sehr unzuverlässig, hatte unzählige Softwareprobleme», sagt Walter von Andrian. Doch diese Probleme seien in zwei, drei Jahren in mühsamer Arbeit behoben worden. «Die Züge sind heute überdurchschnittlich zuverlässig.» Ein bestehendes Problem seien abgenutzte Radsätze. Dann liefen die Züge «über Weichen sehr, sehr schlecht».

Und so einfach lassen sich die Räder laut Walter von Andrian nicht wechseln. «Das ist sehr teuer und aufwändig.» Jeder Radsatz koste Tausende von Franken, und das Problem würde nicht wirklich behoben. «Das Problem ist die Übertragung von Störungen im Gleis und dem Fahrwerk im Gleis auf den Wagenkasten.» Das gelte es zu beheben.