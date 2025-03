Mit der Aktion will der WWF aufrütteln. Auch in Schweizer Gemeinden gehen heute die Lichter am Abend vorübergehend aus.

Darum gehts: Die Naturschutzorganisation WWF hat dazu aufgerufen, am Samstagabend die Lichter auszuschalten. Mit der Aktion «Earth Hour» wollen Städte, Gemeinden und Organisationen ein Zeichen für den Planeten und mehr Klimaschutz setzen. Bei der Aktion, die 2007 in Australien ihren Anfang nahm, knipsen aber nicht nur weltbekannte Sehenswürdigkeiten für eine Stunde ihre Lichter aus. Auch Privatpersonen seien dazu aufgerufen, an der Aktion teilzunehmen und zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr das Licht auszumachen, teilt WWF Schweiz mit. Im vergangenen Jahr seien weltweit etwa 1.4 Millionen Stunden zusammengekommen.

Das ist das Ziel: Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben möglichst viele Menschen mobilisieren, selbst für die Umwelt aktiv zu werden. Jeder Einzelne könne etwas bewirken, indem er Erde 60 Minuten seiner Zeit widme und etwas Gutes für den Planeten tue. Die «Earth Hour» sei eine eindringliche Erinnerung daran, zu handeln, solange es noch möglich ist. «Es geht nicht nur darum, Lichter auszuschalten; es geht darum, eine globale Bewegung für Veränderung in Gang zu setzen», sagte Kirsten Schuijt, Generaldirektorin von WWF International.

Wo ging es schon los? Neuseeland und andere Staaten im Asien-Pazifik-Raum haben am Samstag um 20.30 Uhr (Ortszeit) die «Earth Hour» eingeläutet. In Neuseeland hüllten sich unter anderem der Aussichts- und Fernmeldeturm Sky Tower und die Harbour Bridge in Auckland in Dunkelheit. Im Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Wellington blieben ebenfalls die Lichter aus. Auch zahlreiche andere Wahrzeichen in der Region haben ihre Teilnahme angekündigt – etwa das Opernhaus und die Harbour Bridge in Sydney, die Parkanlage Gardens by the Bay in Singapur sowie der Grand Palace und der Wat Arun (Tempel der Morgenröte) in Bangkok. Später sollen Monumente in Europa wie der Big Ben in London und das Brandenburger Tor in Berlin folgen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. In Europa wurde zum Beispiel die Beleuchtung der Akropolis in Athen abgeschaltet... Bildquelle: REUTERS/Louisa Gouliamaki. 1 / 12 Legende: In Europa wurde zum Beispiel die Beleuchtung der Akropolis in Athen abgeschaltet... REUTERS/Louisa Gouliamaki

Bild 2 von 12. ... und nachher. Bildquelle: REUTERS/Louisa Gouliamaki. 2 / 12 Legende: ... und nachher. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Bild 3 von 12. Auch Berlin beteilgte sich an der Earth Hour. So wurde die Beleuchtung der Quadriga beim Brandenburger Tor... Bildquelle: Keystone/CLEMENS BILAN. 3 / 12 Legende: Auch Berlin beteilgte sich an der Earth Hour. So wurde die Beleuchtung der Quadriga beim Brandenburger Tor... Keystone/CLEMENS BILAN

Bild 4 von 12. ... für eine Stunde ausgeschaltet. Bildquelle: Keystone/ CLEMENS BILAN. 4 / 12 Legende: ... für eine Stunde ausgeschaltet. Keystone/ CLEMENS BILAN

Bild 5 von 12. In Paris wurden Die Lichter am Eifelturm... Bildquelle: Keystone/MOHAMMED BADRA. 5 / 12 Legende: In Paris wurden Die Lichter am Eifelturm... Keystone/MOHAMMED BADRA

Bild 6 von 12. ... für eine Stunde ausgeknipst. Bildquelle: Keystone/MOHAMMED BADRA. 6 / 12 Legende: ... für eine Stunde ausgeknipst. Keystone/MOHAMMED BADRA

Bild 7 von 12. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta machte diese Installation auf die Earth Hour aufmerksam. Bildquelle: EPA/BAGUS INDAHONO. 7 / 12 Legende: In der indonesischen Hauptstadt Jakarta machte diese Installation auf die Earth Hour aufmerksam. EPA/BAGUS INDAHONO

Bild 8 von 12. In der chinesischen Metropole Shanghai gingen um 20.30 Uhr (Ortszeit) die Lichter des berühmten Fernsehturms aus. Bildquelle: EPA/WU HAO. 8 / 12 Legende: In der chinesischen Metropole Shanghai gingen um 20.30 Uhr (Ortszeit) die Lichter des berühmten Fernsehturms aus. EPA/WU HAO

Bild 9 von 12. Die Regenbogenbrücke in Tokio vor dem Lichterlöschen... Bildquelle: EPA/FRANCK ROBICHON. 9 / 12 Legende: Die Regenbogenbrücke in Tokio vor dem Lichterlöschen... EPA/FRANCK ROBICHON

Bild 10 von 12. ... und nachher. Bildquelle: EPA/FRANCK ROBICHON. 10 / 12 Legende: ... und nachher. EPA/FRANCK ROBICHON

Bild 11 von 12. Der Wat Arun (Tempel der Morgenröte) in Bangkok vor dem Lichterlöschen... Bildquelle: AP Photo/Sakchai Lalit. 11 / 12 Legende: Der Wat Arun (Tempel der Morgenröte) in Bangkok vor dem Lichterlöschen... AP Photo/Sakchai Lalit

Bild 12 von 12. ... und nachher. Bildquelle: AP Photo/Sakchai Lalit. 12 / 12 Legende: ... und nachher. AP Photo/Sakchai Lalit Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wo werden die Lichter in der Schweiz ausgehen? In der Schweiz machten 2024 über 25 Gemeinden mit. Auch Unternehmen und Einzelpersonen nahmen an der Aktion teil. So blieben am Paradeplatz in Zürich die Lichter der Grossbank UBS für eine Stunde ausgeschaltet. Dieses Jahr nehmen die Städte Bern, Lenzburg AG, Luzern, Morges und Montreux im Kanton Waadt, Freiburg, Lausanne, Genf sowie die Tessiner Orte Chiasso, Mendrisio und Locarno an der «Earth Hour» teil. In Genf wird beispielsweise die Beleuchtung des «Jet d'Eau» abgestellt. Auch das Hotel Dolder Grand in Zürich bleibt für eine Stunde im Dunklen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. In Genf wurden die Lichter beim Jet d'Eau für eine Stunde... Bildquelle: Keystone/SALVATORE DI NOLFI. 1 / 2 Legende: In Genf wurden die Lichter beim Jet d'Eau für eine Stunde... Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Bild 2 von 2. ... ausgeschaltet. Bildquelle: Keystone/SALVATORE DI NOLFI. 2 / 2 Legende: ... ausgeschaltet. Keystone/SALVATORE DI NOLFI Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wie kann ich mitmachen? WWF will nach eigenen Angaben möglichst viele Menschen mobilisieren, selbst für die Umwelt aktiv zu werden. Jeder Einzelne könne etwas bewirken, indem er Erde 60 Minuten seiner Zeit widme und etwas Gutes für den Planeten tue. So könne man etwa Gemüse anpflanzen, sich im Freien wieder mit der Natur verbinden, Wasser sparen oder auf dem eigenen Social-Media-Account positive Veränderungen anregen.

Legende: Hinter der Menschheit liege das heisseste Jahr und das heisseste Jahrzehnt seit dem Beginn der Aufzeichnungen, schreibt der WWF. IMAGO / Panthermedia

WWF betont Dringlichkeit: Hinter der Menschheit liege das heisseste Jahr und das heisseste Jahrzehnt seit dem Beginn der Aufzeichnungen, erklärt der WWF. Auch die Meere seien so heiss wie noch nie. Die Auswirkungen der Klimakrise seien auch in der Schweiz spürbar. Die Hitzetage würden zunehmen, die Sommer würden trockener und die Niederschläge heftiger. In den letzten drei Jahren lag die Temperatur in der Schweiz über dem vorindustriellen Durchschnitt, wie der WWF schreibt.