In der Gemeinde Brienz im Berner Oberland trat der Milibach über die Ufer. Ein Sammelbecken oberhalb des Dorfes wurde durch mitgeführte Steinbrocken und Holz überfüllt, deshalb ergoss sich das Material über verschiedene Dorfteile. Peter Zumbrunn ist Gemeinderatspräsident von Brienz. Was ohne die Massnahmen, die nach dem Unwetter 2005 ergriffen wurden, passiert wäre, mag er sich gar nicht vorstellen.

Peter Zumbrunn Gemeinderatspräsident von Brienz Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Peter Zumbrunn ist Gemeinderatspräsident der Gemeinde Brienz im Berner Oberland und Mitglied des Grossen Rates des Kantons Bern. Er ist Mitglied der SVP.

SRF News: 2005 wurde Brienz bereits von einem solchen Ereignis getroffen. Ist das etwas Vergleichbares?

Peter Zumbrunn: Das können wir vergleichen. 2005 waren es zwei Bäche, die uns überschwemmt haben. Jetzt haben wir nur einen Bach. Aber wenn man die Mengen sieht, dann ist es in etwa so wie 2005.

Wenn wir diesen Geschiebesammler nicht hätten, hätten wir noch ein grösseres Ausmass an Beschädigungen.

Brienz hat damals Massnahmen ergriffen, zum Beispiel den Bau des Geschiebesammlers oben am Milibach. Den hat man 2022 fertiggestellt. Reichen die Massnahmen aus?

Ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sie ausgereicht. Und es ist. Wir haben immer ein Restrisiko. Der Geschiebesammler ist auf ein Ereignis ausgelegt, das alle 100 Jahre eintritt. Nach den ersten Einschätzungen ist am Montag ein Ereignis eingetreten, das noch seltener eintritt. Die Massnahmen haben gegriffen. Wenn wir diesen Geschiebesammler nicht hätten, hätten wir noch ein grösseres Ausmass an Beschädigungen. Man darf sich nicht ausdenken, was ohne den Geschiebesammler passiert wäre.

Sie haben die richtigen Lehren gezogen?

Zum Zeitpunkt von 2005 wurden die richtigen Lehren gezogen. Es wird nun eine Zusatzanalyse geben, aber das wird sicher nicht in den nächsten Tagen geschehen. Die Fachleute werden das Ereignis mit der Schwellenkorporationen, mit der Gemeinde und mit dem Kreisingenieur zusammen analysieren. Es wird sicher nachgebessert oder ausgebaut. Wie auch immer.

Das Gespräch führte Christine Widmer.