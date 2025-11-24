Über 300 Marktstände und 35 Tonnen Zwiebeln: Trotz Hudelwetter pilgern Tausende Menschen in den frühen Morgenstunden an den Berner Zibelemärit. Und lassen sich von Petrus die Laune nicht verderben.

Vor 5 Uhr morgens schon den ersten Glühwein? «Yes, please!», findet diese Gruppe von Frühaufsteherinnen und Frühaufstehern.

Legende: Mit einem heissen Getränk gegen klamme Finger gewappnet: Der Zibelemärit ist für viele ein Grund, früh aufzustehen. SRF/ALINE LANGENEGGER

«So früh ist es gemütlicher, es hat noch nicht so viele Leute», sagt einer der Männer. «Und wenn dann alle Leute kommen, sind wir schon wieder im Bett.»

Und eine Frau mit Ostschweizer Dialekt fügt lachend hinzu: «Wir dachten, die Berner seien so langsam, jetzt ist hier alles schon parat. Das ist so schön!»

Legende: Der Regenschirm war am frühen Morgen noch Pflicht. SRF/ALINE LANGENEGGER

Das Wetter meint es mit dem diesjährigen Zibelemärit gar nicht gut. Seit dem Vorabend regnet es fast durchgehend – mal stärker, mal schwächer. Eine längere Regenpause ist nicht in Sicht. Trotzdem steigt der Andrang an den Zwiebelständen schon am frühen Morgen rasch.

Legende: Sind am Zibelemärit Trumpf: die traditionellen Zwiebelzöpfe. SRF/ALINE LANGENEGGER

Laut Mitteilung der Stadt Bern stehen dieses Jahr an 359 Marktständen rund 35 Tonnen Zwiebeln zum Verkauf. Allesamt traditionell zu Zwiebelzöpfen geflochten, wie es am Zibelemärit dazugehört.

Legende: Cornelia Lehmann aus Agriswil BE und ihr Vater kommen seit vielen Jahren mit einem Stand an den Zibelemärit. SRF/ALINE LANGENEGGER

Hinter den schönen Zwiebelzöpfen steckt eine Menge Arbeit. Seit Monaten seien die Mitarbeitenden jeden Tag am Zwiebelreinigen und Zopfflechten. «Es ist jedes Jahr eine wäuts Büetz», sagt Standbetreiberin Cornelia Lehmann. «Aber den Leuten gefällt es. Das motiviert uns, jedes Jahr wiederzukommen.»

Legende: Die geflochtenen Zwiebeln kommen wie kleine Kunstwerke daher. SRF/ALINE LANGENEGGER

Das Jahr 2025 war ein gutes Zwiebeljahr. Das sagt Rebekka Johnson aus Walperswil BE. «Wir hatten extrem viele grosse Zwiebeln», sagt sie. «Deshalb war es schwierig, kleine Zöpfe zu machen.»

Legende: Standbetreiberin Rebekka Johnson mit ihrem Mann. SRF/ALINE LANGENEGGER

Aber besser so, als wenn die Zwiebeln von schlechter Qualität wären.