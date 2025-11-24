Vor 5 Uhr morgens schon den ersten Glühwein? «Yes, please!», findet diese Gruppe von Frühaufsteherinnen und Frühaufstehern.
«So früh ist es gemütlicher, es hat noch nicht so viele Leute», sagt einer der Männer. «Und wenn dann alle Leute kommen, sind wir schon wieder im Bett.»
Und eine Frau mit Ostschweizer Dialekt fügt lachend hinzu: «Wir dachten, die Berner seien so langsam, jetzt ist hier alles schon parat. Das ist so schön!»
Das Wetter meint es mit dem diesjährigen Zibelemärit gar nicht gut. Seit dem Vorabend regnet es fast durchgehend – mal stärker, mal schwächer. Eine längere Regenpause ist nicht in Sicht. Trotzdem steigt der Andrang an den Zwiebelständen schon am frühen Morgen rasch.
Laut Mitteilung der Stadt Bern stehen dieses Jahr an 359 Marktständen rund 35 Tonnen Zwiebeln zum Verkauf. Allesamt traditionell zu Zwiebelzöpfen geflochten, wie es am Zibelemärit dazugehört.
Hinter den schönen Zwiebelzöpfen steckt eine Menge Arbeit. Seit Monaten seien die Mitarbeitenden jeden Tag am Zwiebelreinigen und Zopfflechten. «Es ist jedes Jahr eine wäuts Büetz», sagt Standbetreiberin Cornelia Lehmann. «Aber den Leuten gefällt es. Das motiviert uns, jedes Jahr wiederzukommen.»
Das Jahr 2025 war ein gutes Zwiebeljahr. Das sagt Rebekka Johnson aus Walperswil BE. «Wir hatten extrem viele grosse Zwiebeln», sagt sie. «Deshalb war es schwierig, kleine Zöpfe zu machen.»
Aber besser so, als wenn die Zwiebeln von schlechter Qualität wären.